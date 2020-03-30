Trakya'dan İstanbul'a giden araçlar kuyruk oluşturdu - Son Dakika

TRAKYA'dan İstanbul'a giden araçlar koronavirüs önlemleri kapsamında kent girişinde sıkı kontrolden geçirilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'un Silivri ilçesi TEM otoyolunun Kınalı mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında polis, sağlık ve jandarma ekipleri İstanbul'a giriş yapacak araçları tek tek aramaya aldı. Araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldükten sonra geçişlerine izin verildi. Kontroller sırasında 65 yaş ve üstü 4 kişiye idari para cezası uygulandı. Denetim sırasında İstanbul'dan Trakya yönüne gidiş ve gelişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.