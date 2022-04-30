Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi - Son Dakika
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Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

30.04.2022 13:28

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyası çerçevesinde Ramazan Bayramı tatili sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Silivri'de de trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyası çerçevesinde Ramazan Bayramı tatili sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Silivri'de de trafik denetimleri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' kampanyası çerçevesinde Ramazan Bayramı tatili sebebiyle tüm yurtta trafik denetimleri gerçekleştiriliyor. Silivri Kınalı mevkii uygulama noktasında da polis ve jandarma ekiplerinin ortak yaptığı denetimlerde sürücüler emniyet kemeri kullanımı ve trafik kurallarına noktasında kontrol edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler sürücülere dağıtıldı.

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi
Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi
Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi
Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi - Son Dakika
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