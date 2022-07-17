Trakya'dan tarlalara giriş yapıp her yeri istila eden çekirgeler ve tırtıllar, Marmara'ya doğru ilerliyor

Trakya'da bu sene ayçiçekten büyük verim bekleyen çiftçiler, tırtırların tarlaları istila etmesi nedeniyle büyük bir şok yaşadı.

KÖKTEN BAŞLAYIP YAPRAKLARA KADAR ZARAR VERİYOR

Çayır tırtılı ayçiçeğinin kökünden başlayarak yapraklara kadar tamamına bitkinin tümüne zarar veriyor ve ayçiçeği çürütüyor. Zamanında mücadele edilmezse ayçiçeği veriminde büyük kayıplara yol açıyor.2012 yılında da çayır tırtılı istilasıyla karşılaşan üreticiler, o dönemki tırtılların çok daha az olduğunu ancak şu an tırtıl sayısında ciddi bir artış bulunduğunu söyledi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Trakya'da tarlalara dadanan tırtıllarla ilgili ilk görüntüler geldi. Hava Forum tarafından paylaşılan görüntülerde, tırtılların geniş bir çevreye yayıldıkları ve traktörü tamamen kapladıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise tırtılların arasında çok sayıda çekirgeye rastladıklarını ifade etti.

MARMARA'YA DOĞRU İLERLİYOR

Tırtıl istilasının Trakya'dan sonra şimdi de Marmara bölgesine doğru yayıldığı haberi ise paniğe neden oldu. Tarım İl Müdürlükleri'nin acilen önlem çalışması başlattığı öğrenilirken, çiftçilerin yardım beklediği belirtildi.