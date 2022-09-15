TREDAŞ "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisini çocuklarla buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

TREDAŞ "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisini çocuklarla buluşturdu

15.09.2022 17:00
TREDAŞ "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisini çocuklarla buluşturdu

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çocuklara elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi ve enerji verimliliğini öğretmek amacıyla hazırlanan "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisi öğrencilere ulaştırıldı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) çocuklara elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi ve enerji verimliliğini öğretmek amacıyla hazırlanan "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisi öğrencilere ulaştırıldı.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, Trakya'da 20 bin kilometrekarelik alanda, yaklaşık 2 milyon kişiye kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunan TREDAŞ, İlköğretim Haftası kapsamında "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Dergi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çocuklarda, enerji kaynakları, elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji verimliliği gibi konularda farkındalık ve bilinç oluşturulması hedeflenerek hazırlandı.

İlköğretim seviyesinde eğitim gören öğrencilere dağıtılan dergi, çocukların enerji tasarrufu kültürüyle yetişmesini ve çocukların eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyor.

YORUMLAR
500
MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası Tuzla'da devam edecek MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası Tuzla'da devam edecek NATO tatbikatı Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 sürüyor NATO tatbikatı Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 sürüyor Samsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Samsunspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Eylül, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TREDAŞ 'Ali'nin Enerji Serüveni' dergisini çocuklarla buluşturdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:52 Moldova enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:02:07. #1.12#
SON DAKİKA: TREDAŞ "Ali'nin Enerji Serüveni" dergisini çocuklarla buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement