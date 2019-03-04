Trakya Ensemble" Ekibi TRT Radyo'ya Konuk Oldu

Trakya
ve Balkanlar'da çok sesli müziğe olan ilgiye cevap verebilmek, oda müziği projeleri yürütmek ve genç müzisyenleri desteklemek amacıyla kurulan Trakya Ensemble, TRT Radyo yayına konuk oldu. Trakya Üniversitesi
'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenlerince oluşturulan "Trakya Ensemble" TRT Radyo'da yayınlanan Prof. Dr. Cihat Aşkın'ın sunduğu "Radyo 3 Atölyesi" programda yer aldı.
Dr. Öğretim Üyesi Çisem Önver Zafer'in Vivaldi
'nin "Re Majör Flüt Konçertosu"nu seslendirdi. TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Zafer Bulgar besteci Georgy Zlatev-Cherkin'in "Sevdana" isimli eserini seslendirdi.
Ayrıca düzenlemesini Sela Can Dökmeci'nin yaptığı Manos Hadjidakis'in "Mikri Ralou" isimli eseri, Cihat Aşkın ve Ahmet Hamdi
Zafer birlikte seslendirdi. Klasik ve Balkan ezgileri seslendiren "Trakya Ensemble" yayın esnasında Harbiye Cemil Topuzlu
Stüdyolarında bulunan yaklaşık 300 kişilik dinleyiciden yayını izledi.
Programın canlı kaydı TRT Radyo'nun internet sitesinde yer alıyor.