Son Dakika Haberleri: Trakya Ensemble" Ekibi TRT Radyo'ya Konuk Oldu

Trakya Ensemble" Ekibi TRT Radyo'ya Konuk Oldu

2 saat önce

Trakya ve Balkanlar'da çok sesli müziğe olan ilgiye cevap verebilmek, oda müziği projeleri yürütmek ve genç müzisyenleri desteklemek amacıyla kurulan Trakya Ensemble, TRT Radyo yayına konuk oldu.

Trakya Ensemble
Trakya ve Balkanlar'da çok sesli müziğe olan ilgiye cevap verebilmek, oda müziği projeleri yürütmek ve genç müzisyenleri desteklemek amacıyla kurulan Trakya Ensemble, TRT Radyo yayına konuk oldu.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı akademisyenlerince oluşturulan "Trakya Ensemble" TRT Radyo'da yayınlanan Prof. Dr. Cihat Aşkın'ın sunduğu "Radyo 3 Atölyesi" programda yer aldı.

Dr. Öğretim Üyesi Çisem Önver Zafer'in Vivaldi'nin "Re Majör Flüt Konçertosu"nu seslendirdi. TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Zafer Bulgar besteci Georgy Zlatev-Cherkin'in "Sevdana" isimli eserini seslendirdi.

Ayrıca düzenlemesini Sela Can Dökmeci'nin yaptığı Manos Hadjidakis'in "Mikri Ralou" isimli eseri, Cihat Aşkın ve Ahmet Hamdi Zafer birlikte seslendirdi. Klasik ve Balkan ezgileri seslendiren "Trakya Ensemble" yayın esnasında Harbiye Cemil Topuzlu Stüdyolarında bulunan yaklaşık 300 kişilik dinleyiciden yayını izledi.

Programın canlı kaydı TRT Radyo'nun internet sitesinde yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:48 Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi

Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:54:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trakya Ensemble" Ekibi TRT Radyo'ya Konuk Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]