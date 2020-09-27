Trakya Gazeteciler Derneği'nden Ermenistan'a kınama - Son Dakika

Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan, Ermeni topçularının, Azerbaycan'da Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını görüntülemek isteyen AA ve TRT ekiplerini hedef almasını kınadı.

Dernek Başkanı Orhan Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, AA ve TRT ekiplerinin Azerbaycan Karabağ'da görev yaparken Ermenistan ordusunun saldırısından son anda kurtularak, ölümden döndüklerini belirtti.