Trakya gelengisi tedavi altına alındı
31 dakika önce
Kırklareli'nde yaralı halde bulunan Trakya gelengisi (Sincap) tedavi altına alındı.
Kırklareli Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:08 Kaynak: AA
'nde yaralı halde bulunan Trakya gelengisi (Sincap) tedavi altına alındı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Pınar Mahallesi
Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yakınlarında yol kenarında vatandaşlar tarafından yaralı gelengi bulundu.
İhbar üzerine ekipler tarafından alınan gelenginin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde tedavisi yapıldı.
Açıklamada, gelenginin daha sonra doğaya salındığı belirtildi.
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