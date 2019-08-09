Son Dakika Haberleri: Trakya gelengisi tedavi altına alındı
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Trakya gelengisi tedavi altına alındı

31 dakika önce

Kırklareli'nde yaralı halde bulunan Trakya gelengisi (Sincap) tedavi altına alındı.

Trakya gelengisi tedavi altına alındı, System.String[]
Kırklareli'nde yaralı halde bulunan Trakya gelengisi (Sincap) tedavi altına alındı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Pınar Mahallesi Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yakınlarında yol kenarında vatandaşlar tarafından yaralı gelengi bulundu.
İhbar üzerine ekipler tarafından alınan gelenginin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde tedavisi yapıldı.
Açıklamada, gelenginin daha sonra doğaya salındığı belirtildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pınar Mahallesi, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:08 Kaynak: AA
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