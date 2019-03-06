Son Dakika Haberleri: Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden Tır Sürücülerine Uyarı

Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden Tır Sürücülerine Uyarı

1 saat önce

Yunanistan'ın Türkiye'den tır geçişinin sağlandığı İpsala Sınır Kapısı'ndan gelecek hafta içerisinde zirai karantina ve veterinerlik kontrolüne tabi araçların girişine izin verilmeyeceği duyuruldu.

Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğünden Tır Sürücülerine Uyarı, System.String[]
Yunanistan'ın Türkiye'den tır geçişinin sağlandığı İpsala Sınır Kapısı'ndan gelecek hafta içerisinde zirai karantina ve veterinerlik kontrolüne tabi araçların girişine izin verilmeyeceği duyuruldu.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan üzerinden meyve - sebze ve hayvansal ürün taşıyan nakliyatçılar uyarılarak, "Yunanistan Kipi Gümrük İdaresi'nden alınan bilgiye göre, 11-12 Mart günleri meyve sebze gibi bitkisel ürünler taşıyıp zirai karantinaya tabi araçlar, 12-13 Mart günleri de veterinerlik kontrolüne tabi hayvansal ürün taşıyan tır araçlarının Yunanistan'a girişine müsaade edilmeyecektir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:25 Kaynak: AA

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