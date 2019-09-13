Son Dakika Haberleri: Trakya için fırtına uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Trakya için fırtına uyarısı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde belediye hoparlörlerinden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde, kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Trakya için fırtına uyarısı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde belediye hoparlörlerinden  çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde, kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Malkara Belediyesi tarafından, kuzey ve kuzey doğu yönlerinden kuvvetli ve şiddetli olarak gelmesi tahmin edilen fırtına şeklindeki şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kent genelinde bulunan hoparlörlerden  kısa süreli aralıklarla dikkatli olunması yönünde uyarı anonsları yapıldı.
'ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ YAŞANABİLİR'
Belediyeden yapıyan anonslarda, "Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne için kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve şiddetli olarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmekte muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi  gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması halkımıza duyurulur" denildi

Görüntü Dökümü
-----------
Sokaktan detay
Uyarı anonsu
Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA,(Tekirdağ)

===================


Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar maskeli 2 kişi, 73 yaşındaki kadının ellerini ve ağzını bantlayıp parasını çaldı
Marketten aldığı ekmeğin içinden sinek çıktı İstanbul için peş peşe uyarılar: Fırtına geliyor Pegasus Kırgızistan'daki iştirakini satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 14:37:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trakya için fırtına uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]