Trakya için fırtına, yağmur ve kar uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya için fırtına, yağmur ve kar uyarısı - Son Dakika

Trakya için fırtına, yağmur ve kar uyarısı

6 saat önce

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Trakya'da çarşamba günü itibarıyla fırtına, kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Trakya için fırtına, yağmur ve kar uyarısı, System.String[]

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, Trakya'da çarşamba günü itibarıyla fırtına, kuvvetli sağanak ve kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce, Trakya kesiminde yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, çarşamba günü Marmara bölgesinde görülecek yağışların kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi. Perşembe günü de bölge genelinde yağış beklenirken, yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

SICAKLILAR 10- 15 DERECE AZALACAK

Trakya'nın, cuma günü, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtilerek, bölgede yağışların kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi. Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının önce Balkanlar'dan sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, bölge genelinde hissedilir derecede (10-15 C derece) azalarak önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesinin beklendiği bildirildi. Rüzgarın, Çarşamba günü güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde (50- 70 Km/saat) eseceği ancak rüzgarın Çarşamba günü öğlen saatlerinden başlayıp, Perşembe günü de dahil olmak üzere kuzey ve kuzeybatı yönlere döneceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli lodos ve karayel fırtınası nedeniyle çarşamba ve perşembe günleri soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.


Trakya Bölgesi, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek
İstanbul'da kar yağışının perşembe sabahı etkili olması bekleniyor Meteoroloji tarih verip uyardı! Birçok ilde kar yağışı etkili olacak Samsun'da TIR'a arkadan çarpan iş adamı ağır yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:55:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya için fırtına, yağmur ve kar uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]