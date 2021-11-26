Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıya göre, Trakya'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Vatandaşlardan sel, su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. Kuvvetli sağanağın gece saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

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