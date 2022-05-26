Meteoroloji'den Trakya İçin 'Kuvvetli Sağanak Yağış' Uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den Trakya İçin 'Kuvvetli Sağanak Yağış' Uyarısı

26.05.2022 18:34
Meteoroloji'den Trakya İçin 'Kuvvetli Sağanak Yağış' Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesinde bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesinde bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Trakya bölgesi için yapılan uyarıda, "Bugün akşam saatlerinden itibaren Trakya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Kaynak: ANKA

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