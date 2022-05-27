TRAKYA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI - Son Dakika
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TRAKYA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

27.05.2022 10:43

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Trakya'da ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

EDİRNE'DE YAĞIŞ BAŞLADI

Metereoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne'de saat 18.30 sıralarında sağanak başladı. Gökgürültülü sağanak yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınırken, hazırlıkla olanlar ise şemsiyeleri ile korunmaya çalıştı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikindilerine neden olan yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

TRAKYA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI
TRAKYA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI
TRAKYA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI
TRAKYA İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

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Kaynak: DHA

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Trakya Bölgesi, Meteoroloji, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

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