Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika
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Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

27.09.2022 12:14
Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, öğle saatlerinden sonra etkili olmasının beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; Trakya'da görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam ve gece Edirne'nin güney ( Meriç, Uzunköprü, İpsala, Keşan ve Enez) ve Tekirdağ'ın batı kesimlerinde (Malkara ve Şarköy) yerel kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika

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