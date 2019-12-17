Trakya için yoğun sis uyarısı: 3 gün sürecek - Son Dakika
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Trakya için yoğun sis uyarısı: 3 gün sürecek

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Uyarı Merkezince yapılan uyarıda 3 gün boyunca Trakya bölgesinde yoğun sis görüleceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Trakya için yoğun sis uyarısı: 3 gün sürecek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Uyarı Merkezince yapılan uyarıda 3 gün boyunca Trakya bölgesinde yoğun sis görüleceği konusunda uyarıda bulunuldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Uyarı Merkezince yapılan uyarıda Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ başta olmak üzere Trakya ve Marmara Bölgesinde yoğun olarak sis olacağı konusunda bir uyarı metni yayımladı.


Yapılan uyarıda, "Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle önümüzdeki 3 gün ( Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) boyunca Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:22 Kaynak: İHA
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