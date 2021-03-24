Trakya için zirai don uyarısı - Son Dakika

Trakya'da gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan meteorolojik uyarıda, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da zirai don beklendiği bildirildi.

Zirai donun çarşamba gecesinden cumartesi sabahına kadar özellikle gece ve sabah saatlerinde beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere vatandaşların zirai don konusunda dikkatli ve tedbirli olması istendi.