Trakya ihracat avcılarının 2021'de hedefi 80 milyon dolar! - Son Dakika

Trakya ihracat avcılarının 2021'de hedefi 80 milyon dolar!

17.05.2021 15:01
Trakya ihracat avcılarının 2021'de hedefi 80 milyon dolar!, System.String[]

Trakya Kalkınma Ajansı'nın girişimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çorlu ve Çerkezköy ticaret ve sanayi odalarının iş birliğinde oluşturulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM) 2 yıl içinde bölgede ihracat potansiyeli olan firmaları belirledi.

Daha önce yurt dışına ürün satmamış işletmeleri cesaretlendiren DTİM, yeni pazarlara açılmak isteyen şirketlere de destek verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bölgesel kalkınma için model projeler geliştiriyoruz. Trakya'da kurduğumuz Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile hiç ihracat yapmamış ya da pazarını büyütmek isteyen firmalara destek oluyoruz. Beraber çalıştığımız 280 işletmenin ihracatını sadece bir yılda 64 milyon $ arttırdık." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Trakya Kalkınma Ajansı, bölgenin potansiyelini harekete geçirerek Trakya'yı dünya ile rekabet eden bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

İHRACATA DESTEK SAĞLIYOR

Bu amaç doğrultusunda 2019'da kurulan DTİM, firmaların hedef ülke ve müşterilere ulaşmasında ihracat desteği sağlıyor. Trakya Kalkınma Ajansı ile Trakya'da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğinde kurulan platformda firmalara 5 farklı alanda hizmet paketi sunuluyor.

DANIŞMANLIK VE MÜŞTERİ ARAŞTIRMASI

En fazla danışmalık ve hedef müşteri araştırması hizmeti veren DTİM'den bu güne kadar 280 firma, 355 farklı hizmet aldı. DTİM'den hizmet alan firmalar, 2019-2020 yılları arasında ihracatlarını yaklaşık 64 milyon dolar arttırdı. DTİM'in 2021 hedefi de 80 milyon dolar.

HEDEF İHRACAT

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ihracatın artırılması ve Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin ithalatının azaltılması hedefiyle DTİM'i kurduklarını belirterek " Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çorlu ve Çerkezköy'deki odalarımızda uzman arkadaşlarımızı yetiştirdik. Trakya bölgesinde ihracat yapmak isteyen veya yeni ülkelere açılmak isteyen firmalarımıza hizmet vermeye başladık." dedi.

KIRKLARELİ'NDEN SUDAN'A UN

Tekirdağ'da tarım makineleri üzerine çalışan bir işletmenin DTİM desteğiyle ilk kez ihracat yaparak Bulgaristan ve Romanya'ya soğan ekme makinası gönderdiğini kaydeden Genel Sekreter Şahin, "Kırklareli'nde bir aile işletmemiz, desteğimizle Sudan'a çok ciddi miktarda un sattı." diye konuştu.

YUNANİSTAN'A ZEYTİN

Şahin, Çerkezköy'de ve Çorlu'da metal ve cam üzerine çalışan bir şirketin İngiltere'ye ve Avrupa Birliği'ne ihracat yaptığını anlatarak "Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesindeki Asyaport Limanından dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyoruz. Edirne'de firmalarımız Yunanistan'a zeytin, zeytinyağı ve ayçiçeği gönderiyor." açıklamasında bulundu.

HEDEF PAZAR, HEDEF MÜŞTERİ

DTİM Uzmanı Begüm Arslan, hiç ihracat yapmamış fakat ihracat potansiyeli olan yahut halihazırda ihracat yapıp potansiyelini artırmak isteyen firmalara hedef pazar ve hedef müşteri konusunda destek olduklarını söyledi. Düzenli aralıklarla firmaları ziyaret edip onlarla ilgili çalışma yaptıklarını kaydeden Arslan, "Ben bir anlamda ihracat avcısı olduğumu düşünüyorum. Firmalarımızın hangi ürünleri ürettiğini, bu ürünler için hedef müşterilerin hangi ülkelerde olabileceğini araştırıyorum." diye konuştu.

FİRMALAR SİSTEMDEN ÇEKİYOR

Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Uzmanı İpek İpekoğlu, firmalara hedef pazar araştırması yaptıklarını, daha sonra hedef pazar raporu hazırladıklarını ifade ederek "Belirlediğimiz hedef pazarları, oluşturduğumuz sisteme yüklüyoruz. Firmalar buradan, hedef pazar hedef müşteri, danışmanlık hizmeti gibi raporları çekebiliyor." dedi.

İLK KEZ İHRACAT YAPTI

Tekirdağ'da üretim yapan Esen Rolik şirketinin sahibi Eyüp Esen, yurt dışına açılmak istediğini ancak bunu nasıl yapacağını bilmediğini ifade ederek "DTİM'in yardımına başvurduk. Bize yurt dışından müşteri buldu. Böylece ilk kez ihracat yaptık. Kendimize çok büyük güven geldi. Hemen yeni makine siparişi verdik." ifadelerini kullandı.

UZAK DOĞU YOLUNDA

Kırklareli'de 40 yıldır tarımsal sulama sistemleri üzerine çalışan Bihter Yüzüak, "Firmamız Yüzüak Makine, yağmurlu sulama başlıkları imal ediyor. 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 15 yurt dışı marka tescil belgemiz var." diye konuştu. DTİM ile Vietnam ve Kolombiya üzerinde pazar araştırmaları yaptıklarını ifade eden Yüzüak, "Kendilerinden aldığımız listelerle orada yer alan firmalarla bağlantılara geçtik. Görüşmelerimiz olumlu yönde sürüyor." dedi.

1 BUÇUK MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Tekirdağ'da bulunan Quini firmasının kurucu ortağı Gökhan Aydın, özellikle Latin Amerika ülkelerine odaklandıklarını anlatarak "DTİM'in hizmeti bize bu pazarlarda yeni müşteri portföyü oluşturmamızı sağladı. Yeni kurulmuş 2 yıllık bir firma olarak bu sayede 1 buçuk milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." diye konuştu.

YENİ PAZARLAR

Çorlu'da üretim yapan Can Tekstil firmasının koordinatörü Erdim Noyan, bin 200 çalışan ile üretimlerinin yüzde 70'ini ihraç ettiklerini söyledi. Bu ihracata rağmen gelişmenin önemine işaret eden Noyan, "DTİM ile pazarda yeni müşteriler oluşturmak ve yine mevcut potansiyeli artırmak için çalışmalarımıza başladık. Yeni pazarlar bulmak çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

CİRONUN YARISI İHRACAT

Edirne'de zemin güçlendirici ürünler üreten Armosan'ın sahibi Emel Yayalar, "Yıllık bin 200 ton çelik üretiyoruz. İhracatımız, ciromuzun yüzde 50'sine yaklaştı. 30 ülkeye mal veriyoruz. Rusya gibi ulaşamadığımız pazarlar da var. DTİM ile portföyümüze yeni müşteriler ekledik. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Trakya Bölgesi, İhracat, Türkiye, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi Trakya ihracat avcılarının 2021'de hedefi 80 milyon dolar! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Devlet desteğiyle mantar üretimi! Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı Devlet desteğiyle mantar üretimi! Yayladağı'nda bin kişiye iş sağladı Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Şort giydiği için darp edildi, suçlunun serbest kalmasına isyan etti: Ceza almasını istiyorum, böyle bitmeyecek! Şort giydiği için darp edildi, suçlunun serbest kalmasına isyan etti: Ceza almasını istiyorum, böyle bitmeyecek! Filistin'e destek olan Bella Hadid'e, İsrail adeta savaş açtı Filistin'e destek olan Bella Hadid'e, İsrail adeta savaş açtı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri Gözler Erdoğan'ın açıklayacağı haberde! İşte tam kapanmadan olumsuz etkilenen esnafın istekleri Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı Meyve suyu paketinde mide bulandıran cisim! Bakan Ersoy'un eşi paylaştı

Son Dakika Haberleri
15:38 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
15:27 Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitch yayınının tarihi öğrenildi
15:25 Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri
15:19 Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin
15:17 Şort giydiği için darp edildi, suçlunun serbest kalmasına isyan etti: Ceza almasını istiyorum, böyle bitmeyecek!
15:16 Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik
15:14 Filistin'e destek olan Bella Hadid'e, İsrail adeta savaş açtı
15:05 Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi
15:03 Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı
14:28 Gizem Karaca'dan yıllar sonra Miss World itirafı: Mezdeke oynayarak finale kaldım
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitch yayınının tarihi öğrenildi Jahrein ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitch yayınının tarihi öğrenildi         
15:28
Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin Fatih Terim'den soyunma odasında veda gibi konuşma: Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin         
15:20
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine yönelik herhangi bir kanıt görmedik         
15:16
Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi         
15:06
Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü! Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü!         
14:46
Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu Süleyman Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:57
Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gerilim yaşadığı iddialarını yalanladı: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir         
13:40
Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu Tarlasını sürmek isteyen çiftçi, kafatası buldu         
11:37
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu Mesai saati dışında iş yerinde alkol alınca, tazminatsız kovuldu         
10:26
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti         
23:35
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 15:43:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya ihracat avcılarının 2021'de hedefi 80 milyon dolar! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement