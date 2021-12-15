Trakya illeri Kovid-19 vaka sayıları en çok artan kentler arasında yer aldı - Son Dakika

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasında Kırklareli ikinci, Edirne üçüncü, Tekirdağ dördüncü sırada yer aldı.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 212,13 iken söz konusu tarihlerde 278,59'a yükseldi.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz - 6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre yükseliş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre yükseldi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 379,83 iken son verilerde 456,13 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 288,14 iken 336,43'e yükseldi.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle: