Trakya illerinde 800 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısı uygulandı - Son Dakika

Trakya'da, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bu yana 808 bin 408 doz aşı yapıldı.

Nüfusa göre aşılamada önde gelen iller arasında yer alan Edirne'nin de olduğu Trakya'da aşılama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İllerdeki sağlık kuruluşlarında sırası gelen vatandaşlara tercihlerine göre BioNTech ve SinoVac aşıları uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Edirne'de 232 bin 213, Kırklareli'nde 186 bin 170, Tekirdağ'da 390 bin 25 doz aşı yapıldı.