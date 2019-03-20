Trakya Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları

Trakya Kalkınma Ajansı, 2019 yılı mali destek programlarını açıkladı.

Trakya Kalkınma Ajansı, 2019 yılı mali destek programlarını açıkladı.



Malkara Ticaret Borsası toplantı salonunda düzenlenen toplantıda program yönetim birimi uzmanı Nimet Nihan Kayan katılımcılara içinde verilecek olan destekleri, proje sayıları ve miktarları hakkında bilgi verdi.



Kayan toplantıda yaptığı konuşmada, 2019 yılı mali destek programında turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, süt ürünleri sektörünün geliştirilmesi, imalat sanayinde mesleki eğitimin geliştirilmesi konuları ağırlık kazandığını söyledi.



Kayan daha sonra katılımcılara slayt gösterisi altında program öncelikleri, örnek projeler, faaliyetler, projelerin amaçları,ajansın sağlayacağı destek ve eğitimin geliştirilmesi konularında sunum yaptı.



Toplantı soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

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