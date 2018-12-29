Son Dakika Haberleri: Trakya Kalkınma Ajansı'nın Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını Tekirdağ'da Yapıldı

Trakya Kalkınma Ajansı'nın Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını Tekirdağ'da Yapıldı

42 dakika önce

Trakya Kalkınma Ajansı yılın son yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını Tekirdağ'da Yapıldı, System.String[]
Trakya Kalkınma Ajansı yılın son yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda daha önce katılım sağlanan EMITT Fuarı ile ilgili bilgilendirme yapılarak 2019 yılında İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenmesi planlanan Trakya Tanıtım Günleri' etkinliği görüşüldü.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın Aralık ayı olağan yönetim kurulu toplantısını Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Tekirdağ'da yapıldı.

Asyaport'ta Limanı'nda gerçekleştirilen toplantıya Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin katıldı.

Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin'in gündemi okumasıyla başladı. 2018 yılı ajans insan kaynakları politikası raporunun onaylanmasının ardından Avrupa Birliği Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı'na ve Erasmus Plus Programı'na proje hazırlanması ve kabul edilmesi halinde uygulanması için genel sekreter Şahin'e yönetim kurulu tarafından yetki verildi. 25-28 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 22.EMITT Turizm ve Seyahat Fuarı'na katılım hakkında bilgilendirme sunumu yapıldığı toplantıda 2019 yılında İstanbul Yenikapı fuar alanında düzenlenmesi planlanan Trakya Tanıtım Günleri etkinliği görüşüldü.

Toplantının ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer'den limanın çalışmaları hakkında bilgi aldı. MSC ARIANE adlı konteyner gemisini inceleyen yönetim kurulu üyeleri gemi ziyaretinin sonrasında Asyaport Barboros Römorkörüne binerek limanı denizden de inceledi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:04 Kaynak: İHA

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