Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
35 dakika önce
Trakya Kalkınma Ajansı Mart Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.
Trakya
Kalkınma Ajansı Mart Ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
başkanlığında gerçekleştirildi.
TRAKYAKA aylık olağan toplantısını Lüleburgaz
'da bulunan Bahçıvan Gıda fabrikasında gerçekleştirdi. Toplantıda Sanayide Dijital Dönüşüm
Güdümlü Projesi'nin görüşülmesinin ardından Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Hestourex Dünya Sağlık, Spor Turizmi Kongresi ve Fuarı'na katılım sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı. Balkan ülkelerinden Trakya'ya katkısı olacak fuarlar ve katılım imkanları değerlendirilerek, 2018 mali destek programlarının 6 aylık raporunun sunumu gerçekleştirildi. Toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi.
Toplantının ardından Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, TRAKYAKA Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri ve beraberindeki heyet fabrikayı gezdi. İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı ve Bahçıvan Gıda'nın sahibi Erdal Bahçıvan da peynir üretim süreçleri ve fabrika hakkında bilgi verdi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:32 Kaynak: İHA
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