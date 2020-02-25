Trakya Kalkınma Ajansı Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Trakya Kalkınma Ajansı Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı

6 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı Şubat Ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında Edirne'de gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı, System.String[]

Trakya Kalkınma Ajansı Şubat Ayı Olağan Yönetim Kurulu toplantısı Edirne Valisi Ekrem Canalp başkanlığında Edirne'de gerçekleştirildi.


Toplantıya Edirne Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kırklareli İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç, Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.


Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesinin ardından Ajans Yönetim Kurulu Toplantısı Genel Sekreter Mahmut Şahin'in gündemi arz etmesiyle başladı. Daha sonra onaya sunulan Trakya Kalkınma Ajansı 2020 yılı çalışma programı ve bütçesi Yönetim Kurulunca onaylandı.


Son gündem maddesi olan 2016 ve 2018 yılları mali destek programlarının kapanış raporlarının sunumundan sonra toplantı dilek ve temennilerin iletilmesi ile son buldu. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:41 Kaynak: İHA
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