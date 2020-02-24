Trakya Kariyer Fuarı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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Trakya Kariyer Fuarı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Trakya Üniversitenin ev sahipliğinde organize edilen "Yetenek Her Yerde" kariyer fuarlarının ilki Edirne'de açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Trakya Üniversitenin ev sahipliğinde organize edilen "Yetenek Her Yerde" kariyer fuarlarının ilki Edirne'de açıldı.

Fuara 20 bin öğrenci katıldı, 295 firma ve kurum öğrencilerle buluştu.

Balkan Kongre Merkezi, Türkan Sabancı Kültür Merkezi ve 75. Yıl Spor Kompleksi'nde firma ve kurum stantlarını gezen öğrenciler kariyer planlamaları için yetkililerden bilgi aldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel ve yoğun katılımlı bir fuar gerçekleştiğini belirtti.

Yoğun bir katılımın gözlendiğini ifade eden Şahin, "Özel ve kamu kuruluşlarını öğrencilerle buluşturuyoruz. Kurumlarımız burada kendilerini anlatıyor. Öğrencilerimiz meslekler hakkında bilgileniyor" dedi.

Başsavcılık da stant açtı

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Takım Komutanı Teğmen Özlem Gören de fuarda öğrencilere akademi ve akademiye alım şartları hakkında bilgiler verdiklerini söyledi.

Roketsan Yetenek Yönetim Birimi çalışanı Fulya Çilenti ise fuarın iş temsilcileriyle öğrencileri bir araya getirdiğini, öğrencilere firmalarıyla ilgili bilgi vermenin yanında, kariyerlerini ne yönde geliştirmeleri konusunda da konuştuklarını anlattı.

Adalet Bakanlığı tarafından kurulan stantta ise Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve görevliler öğrencilerin adli yargıyla ilgili merak ettikleri soruları cevapladı. Fuarda açık cezaevinde kalan mahkumların yaptığı ürünler de sergilendi.

Öğrenciler fuardan memnun

Trakya Üniversitesi Maliye Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rüdaye Şimşek ise fuarın, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri için faydalı olduğunu söyledi.

Üniversite öğrencilerine kamuda staj imkanının gelişmesinin olumlu bir gelişme olduğunu belirten Şimşek, "İş işte öğrenilir. Okulda öğrendiklerimizi stajda geliştirmek bu anlamda çok güzel olur." dedi.

Öğrencilerden Batuhan Keskin de fuarın öğrencilere staj ve iş imkanları açısından verimli olduğunu ifade etti.

Üniversite adına bakılmaksızın tüm gençlere birer yetenek olduklarını hissettirmeyi hedefleyen "Yetenek Her Yerde" etkinlikleri, Türkiye'nin her bölgesindeki üniversiteli gençler için istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor.

Trakya Kariyer Fuarı'na öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Trakya Bölgesi, Şahin Özel , Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:32 Kaynak: AA
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