Trakya köylerindeki biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgi kayıt altına alınıyor - Son Dakika

Trakya köylerindeki biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgi kayıt altına alınıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce, Trakya Bölgesi'ndeki 104 köyde devam eden proje kapsamında köylüler ziyaret edilerek, yaşlı nüfusun bitki ve hayvanlarla sosyo-kültürel konularındaki tecrübesi kayıt altına alınıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce, Trakya Bölgesi'ndeki 104 köyde devam eden proje kapsamında köylüler ziyaret edilerek, yaşlı nüfusun bitki ve hayvanlarla sosyo-kültürel konularındaki tecrübesi kayıt altına alınıyor.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yaptığı açıklamada, Trakya Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki özellikle yüksek rakımlı 104 köyde, 2020-2021 yıllarını kapsayan "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi"nin saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Projeyle, Trakya Bölgesi'nde özellikle yüksek rakımlı köylerde bilge ve yaşlı köy nüfusunun bitki ve hayvanlarla sosyo-kültürel konularındaki tecrübesinin kayıt altına alınmasının amaçlandığını ifade eden Ulu, ziyaret edilen köylerde, uzmanlar ve köylülerin bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduğu aktardı.

Ulu, konunun uzmanlarınca köyün en yaşlısı, en ileri geleni ve en bilgesinin ziyaret edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Uzmanlar tarafından köyün en bilgesi ve en yaşlısına sorulan farklı sorularla köyün yerleşim tarihçesi öğrenilmektedir. Yine yaşlı bilgeden, köylülerin lokman hekim misali yanık, çıkık, kırık, cilt lekeleri gibi hastalıklarda doktora ulaşılamadığı geçmiş zamanlarda, doğadan nasıl ilaçlarla şifa bulunduğuna dair bilgiler toplanmaktadır. Tekirdağ'da Ormanlı Mahallesi'nde köyün yaşlı bilgesi bir nine tarafından zeytinyağı, yumurta sarısı ve karakovan balmumuyla yanıklara ve cilt lekelerine ilaç yapıldığına dair anlatımları uzmanlar tarafından derlendi.

Yöresel ve geleneksel olarak kullanılan, halkın kültürel kimliğinin bir parçası olan geçmişten geleceğe bilginin aktarılmasına dikkat edilmektedir. Bitkisel, hayvansal, bakteriyel ve fungal kaynakların beslenme, sağlık, endüstriyel ile tarım-hayvancılık faaliyetlerine yönelik yöresel ve geleneksel ürünlerin nasıl kullanıldığına dair bilgiler ve örnekler derlenmektedir."

Ulu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü personelince köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek, "Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi" kapsamında bitki örnekleri, hayvan türleri ve kalıntılarının doğadan toplanması çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Proje çalışmalarından elde edilen sonuçların Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce bir veri tabanında toplanacağını aktaran Ulu, yapılan çalışmanın yeni bilimsel araştırmalar için bilim insanlarına kaynak olacağının düşünüldüğünü ifade etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya köylerindeki biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilgi kayıt altına alınıyor - Son Dakika
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