Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı", 112. kez kurulacak - Son Dakika
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Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı", 112. kez kurulacak

25.03.2022 09:51
Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı", 112. kez kurulacak

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan, halk arasında "Sonbahar panayırı" ve "Pomak bayramı" diye de anılan "Pavli Panayırı", 8-11 Eylül misafirlerini ağırlayacak.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde Sultan II. Abdülhamit'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında kurulmaya başlanan, halk arasında "Sonbahar panayırı" ve "Pomak bayramı" diye de anılan "Pavli Panayırı", 8-11 Eylül misafirlerini ağırlayacak.

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, AA muhabirine, belediye meclisi kararı ile bu yıl panayırın 8-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Panayırın Trakya'nın en eski ve ayakta kalan tek panayırı olma özelliği taşıdığını ifade eden Açıkel, 3 bin 500 kişinin yaşadığı ilçelerinde panayır zamanında nüfusun 150 binlere ulaştığını belirtti.

Bu yıl 112. kez kurulacak Pavli Panayırı'nın tarihe tanıklık ettiğini anlatan Açıkel, "Panayırımız gerçekten görülmeye değer. Tarihe tanıklık etmek isteyenler eylül ayında kesinlikle Pehlivanköy'de olmalı. Yöre halkının heyecanla beklediği panayırda çok keyifli zaman geçiyor." diye konuştu.

Yöre halkı römorklarda konaklıyor

Ergene Nehri kenarına içinde büyük bir lunapark, satışların yapıldığı tezgahlar, açık hava lokantalarının bulunduğu dört gün boyunca kurulan panayırın tamamını yaşamak isteyen yöre halkı konaklamalarını römorklarda yapıyor.

Panayır alanına çektikleri römorkların içini çekyat, yatak, somya gibi eşyalarla donatıp, üzerini branda ile kapatarak konaklayacakları alan oluşturan panayır sevdalıları heyecanla o günü bekliyor.

"Römork otel" adı verilen konaklama alanına sıra sıra dizilen römorklarda kalınarak yaşatılan geleneksel kültür, geçmişi geleceğe taşımaya devam ediyor.

Yöre halkı yıl boyunca hazırladıkları yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını panayır alanında satışa sunarken, gece saatlerinde ise römork çevrelerinde doyasıya eğleniyor.

Renkli görüntülere sahne olan panayırda, Roman vatandaşlar, kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyorlar.

"İğne atılsa yere düşmeyecek" kadar kalabalık olan panayırda lunapark eğlencesi dikkati çekiyor.

Büyük bir alanda kurulan lunapark ve farklı ürünlerin satıldığı tezgahları gezip çeşitli eğlencelere katılanlar, bir asırlık etkinliğe tanıklık ediyor.

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Trakya Bölgesi, Pehlivanköy, Eylül, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'nın asırlık 'Pavli Panayırı', 112. kez kurulacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'nın asırlık "Pavli Panayırı", 112. kez kurulacak - Son Dakika
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