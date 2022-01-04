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Trakya'nın en büyük bakımevi 6 bin sokak hayvanını misafir ediyor - Son Dakika

Trakya'nın en büyük bakımevi 6 bin sokak hayvanını misafir ediyor

04.01.2022 10:14
Trakya'nın en büyük bakımevi 6 bin sokak hayvanını misafir ediyor

Edirne'nin Keşan ilçesinde açılan "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" 6 bin hayvanı misafir ediyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde açılan "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi" 6 bin hayvanı misafir ediyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda hem Trakya'ya hem de Türkiye'ye örnek olacaklarını belirtti.

Merkezin geçen yıl 3 Ekim'de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla açıldığını aktaran Helvacıoğlu, "2 dönümlük alanda kurduğumuz barınağımızda can dostlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, merkezin civar belde ve belediyelere de faydalı olması için protokol hazırladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında oluşturduğumuz protokol ile civar belde ve belediye sınırları içindeki sokak canlarımıza da fayda sağlayacağız. Bu tesis, Trakya'nın en büyük ve en kapsamlı barınağı olma özelliğini taşıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğümüzce oluşturulan protokolde, civar belde ve belediyeler rehabilite edilmesini istediği sokak hayvanlarını kendi imkanları ile bizlere getirip rehabilitasyonlarını gerçekleştirebilecekler. Yaralanmış, hastalanmış ya da benzeri bir neden ile rehabilite edilmesi gereken sokak hayvanının tedavisi bittiğinde ilgili belediyeye geri verilecek. Sokak hayvanı ilgili belediye adına küpelenerek kayıt altına alınacak. Bakımevi olmayan tüm civar belde ve belediyelerimizi, Keşan Belediyesi ile protokol yapmaya davet ediyoruz."

Yasak ırklar 14 Ocak'a kadar kaydettirilmeli

Sokaktaki canların gerekli bakım, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini yapmaya hazır olduklarını aktaran Helvacıoğlu, "Burada sürekli bir yanlış anlaşılma var. Bakımevleri hayvanların sürekli kalacağı yerler değil. Yasak ırklar ile diğer türlerin karıştırılmaması gerek. Sadece yasak ırklar bakımevlerinde sürekli misafir edilecek. Son yayınlanan yönetmelikte belirtilen yasak ırklar sahipleri tarafından bakımından vazgeçilirse bakımevinde kalacak. Pitbul, Dogo Arjantin gibi cinsler." ifadelerini kullandı.

Keşen Belediyesi veteriner hekimi Hasan Nural ise yasak ırkların 14 Ocak'a kadar kısırlaştırılıp kimliklendirilmesi ve çip taktırılması gerektiğini, aksi halde ceza uygulanacağını bildirdi.

Trakya'nın en büyük bakımevi 6 bin sokak hayvanını misafir ediyor
Trakya'nın en büyük bakımevi 6 bin sokak hayvanını misafir ediyor
Trakya'nın en büyük bakımevi 6 bin sokak hayvanını misafir ediyor
Trakya'nın en büyük bakımevi 6 bin sokak hayvanını misafir ediyor

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Rehabilitasyon Merkezi, Trakya Bölgesi, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'nın en büyük bakımevi 6 bin sokak hayvanını misafir ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'nın en büyük bakımevi 6 bin sokak hayvanını misafir ediyor - Son Dakika
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