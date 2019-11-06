Son Dakika Haberleri: Trakya'nın en büyük trafik eğitim parkı Çorlu'da açıldı
Son Dakika Güncel Trakya'nın en büyük trafik eğitim parkı Çorlu'da açıldı

Trakya'nın en büyük trafik eğitim parkı Çorlu'da açıldı

7 saat önce

Çocuklara trafik eğitimi verilmesi maksadıyla planlanan, yapımına yaklaşık 2 milyon TL harcanan 4 bin metrekarelik Trakya bölgesinin en büyük trafik eğitim parkı Çorlu'da düzenlenen törenle açıldı.

Trakya'nın en büyük trafik eğitim parkı Çorlu'da açıldı, System.String[]

Çocuklara trafik eğitimi verilmesi maksadıyla planlanan, yapımına yaklaşık 2 milyon TL harcanan 4 bin metrekarelik Trakya bölgesinin en büyük trafik eğitim parkı Çorlu'da düzenlenen törenle açıldı.


Trafik güvenliğine büyük önem veren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerinin yetiştirilebilmesi amacıyla Trakya Bölgesi'nde de bir ilk olan Çorlu Trafik Eğitim Parkı Projesini hayata geçirdi.


Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, açılışta yaptığı konuşmada, Çorlu'nun günden güne hem fiziki hem de beşeri olarak büyüdüğünü belirterek, "Çorlu'muzun günden güne nüfusu artıyor. Çorlu Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza kaliteli hizmet götürmeyi ilke edindik. Bu proje de gelecek nesillerde trafik bilinci oluşması noktasında büyük faydası olacak. Çorlu Trafik Eğitim Parkı Projesi, geleceğe yapılmış önemli bir yatırımdır. Yatırımda emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.


Açılışta konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ise trafik bilincinin önemine değinerek, nüfus artışının trafik güvenliğini daha önemli bir konu haline getirdiğini söyledi. Projenin gelecek nesillerde trafik bilinci oluşturulması adına gerekli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Vali Yıldırım, proje için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a ve yatırımda emeği geçen herkese teşekkür etti.


Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, tesiste incelemelerde bulundu ve teknik personelden proje hakkında bilgi aldı. Ardından öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı olarak temel trafik eğitimi verildi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, protokol üyeleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, davetliler ve vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:48 Kaynak: İHA
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