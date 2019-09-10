"Trakya'nın Göbeklitepesi" ilgi bekliyor

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, "Milattan önce 6 binli yıllarda Anadolu'dan Trakya'ya gelen ilk insanların tarımsal faaliyetlerinin araştırıldığı Aşağıpınar tüm dünya açısından önemlidir. Göbeklitepe ne kadar önemliyse Aşağıpınar da o kadar önemli" dedi.

Şen, Ahmetçe köyündeki Aşağıpınar Kazıevi'ni ziyaret etti, Kazı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan'dan bilgi aldı.

Aşağıpınar'ın kentin ve Trakya'nın tanıtımına da katkı sağlayabilecek bir zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Şen, "Milattan önce 6 binli yıllarda Anadolu'dan Trakya'ya gelen ilk insanların tarımsal faaliyetlerinin araştırıldığı Aşağıpınar tüm dünya açısından önemlidir. Göbeklitepe ne kadar önemliyse Aşağıpınar da o kadar önemli. Aşağıpınar dünya kültür mirasına kazandırılmıştır. Aşağıpınar'ı daha fazla tanıtmalıyız. Aşağıpınar Trakya'nın turizmine ciddi katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Özdoğan ise Aşağıpınar'a "Trakya'nın Göbeklitepesi" denilebileceğini belirtti. Bölgede 28 yıldır devam eden kazı çalışmalarının sonlandırıldığını ifade eden Özdoğan, Aşağıpınar'da, Anadolu'dan Trakya'ya ilk defa buğdayı, arpayı, evcil koyun, sığır gibi çiftlik hayatını getirenlerin yaşamını incelediklerini aktardı. Özdoğan, Aşağıpınar'a olan ilginin artması için çalıştıklarını kaydetti.