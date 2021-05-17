Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan DTİM'den bölge ihracatına 1 yılda 64 milyon dolarlık katkı (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bölgesel kalkınma için model projeler geliştirdiklerini belirterek, Trakya'da kurdukları Dış Ticaret İstihbarat Merkezi (DTİM) ile hiç ihracat yapmamış ya da pazarını büyütmek isteyen firmalara destek olduklarını, beraber çalıştıkları 280 işletmenin ihracatını bir yılda 64 milyon dolar artırdıklarını bildirdi.

Trakya Kalkınma Ajansının girişimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çorlu ve Çerkezköy ticaret ve sanayi odalarının iş birliğiyle oluşturulan DTİM, 2 yıl içinde bölgede ihracat potansiyeli olan firmaları belirledi. Daha önce yurt dışına ürün satmamış işletmeleri cesaretlendiren DTİM, yeni pazarlara açılmak isteyen şirketlere destek verdi.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımında, "Bölgesel kalkınma için model projeler geliştiriyoruz. Trakya'da kurduğumuz DTM ile hiç ihracat yapmamış ya da pazarını büyütmek isteyen firmalara destek oluyoruz. Beraber çalıştığımız 280 işletmenin ihracatını sadece bir yılda 64 milyon dolar artırdık." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Trakya Kalkınma Ajansı, bölgenin potansiyelini harekete geçirerek Trakya'yı dünyayla rekabet eden bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda 2019'da kurulan DTİM, firmaların hedef ülke ve müşterilere ulaşmasında ihracat desteği sağlıyor. Trakya Kalkınma Ajansı ile bölgede faaliyet gösteren ticaret ve sanayi odaları iş birliğinde kurulan platformda firmalara 5 alanda hizmet paketi sunuluyor.

En fazla danışmalık ve hedef müşteri araştırması hizmeti veren DTİM'den bugüne kadar 280 firma, 355 farklı hizmet aldı. DTİM'den hizmet alan firmalar, 2019-2020 yıllarında ihracatlarını yaklaşık 64 milyon dolar artırdı. DTİM'in 2021 hedefi de bu konuda 80 milyon dolara ulaşmak olarak belirlendi.

İşletmeler, "www.trakyadisticaret.org" internet adresinden DTİM'e başvurabilecekler.

Sudan'a un, Yunanistan'a zeytin

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de ihracatın artırılması ve Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin ithalatının azaltılması hedefiyle DTİM'i kurduklarını belirterek, "Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çorlu ve Çerkezköy'deki odalarımızda uzman arkadaşlarımızı yetiştirdik. Trakya bölgesinde ihracat yapmak isteyen veya yeni ülkelere açılmak isteyen firmalarımıza hizmet vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da tarım makineleri üzerine çalışan bir işletmenin DTİM desteğiyle ilk kez ihracat yaparak Bulgaristan ve Romanya'ya soğan ekme makinesi gönderdiği bilgisini veren Şahin, Kırklareli'de bir aile işletmesinin de destekle Sudan'a ciddi miktarda un sattığını bildirdi.

Şahin, Çerkezköy'de ve Çorlu'da metal ve cam üzerine çalışan bir şirketin İngiltere'ye ve Avrupa Birliği'ne ihracat yaptığına dikkati çekerek, "Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Asyaport Limanı'ndan dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyoruz. Edirne'de firmalarımız Yunanistan'a zeytin, zeytinyağı ve ayçiçeği gönderiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedef pazar, hedef müşteri"

DTİM Uzmanı Begüm Arslan, hiç ihracat yapmamış fakat ihracat potansiyeli olan veya halihazırda ihracat yapıp potansiyelini artırmak isteyen firmalara hedef pazar ve hedef müşteri konusunda destek olduklarını kaydetti.

Düzenli aralıklarla firmaları ziyaret edip onlarla ilgili çalışma yaptıklarını vurgulayan Arslan, "Ben bir anlamda ihracat avcısı olduğumu düşünüyorum. Firmalarımızın hangi ürünleri ürettiğini, bu ürünler için hedef müşterilerin hangi ülkelerde olabileceğini araştırıyorum." ifadelerini kullandı.

DTİM Uzmanı İpek İpekoğlu, firmalara hedef pazar araştırması yaptıklarına, daha sonra hedef pazar raporu hazırladıklarına işaret ederek, belirledikleri hedef pazarları, oluşturdukları sisteme yüklediklerini, firmaların buradan, hedef pazar, hedef müşteri, danışmanlık hizmeti gibi raporları çekebildiklerini aktardı.

İlk kez ihracat yaptı

Tekirdağ'da üretim yapan Esen Rolik şirketinin sahibi Eyüp Esen, yurt dışına açılmak istediğini ancak bunu nasıl yapacağını bilmediğini belirterek, "DTİM'in yardımına başvurduk. Bize yurt dışından müşteri buldu. Böylece ilk kez ihracat yaptık. Kendimize çok büyük güven geldi. Hemen yeni makine siparişi verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kırklareli'de 40 yıldır tarımsal sulama sistemleri üzerine çalışan Bihter Yüzüak ise şunları kaydetti:

"Firmamız Yüzüak Makine, yağmurlu sulama başlıkları imal ediyor. 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 15 yurt dışı marka tescil belgemiz var. DTİM ile Vietnam ve Kolombiya üzerinde pazar araştırmaları yaptık. Kendilerinden aldığımız listelerle orada yer alan firmalarla bağlantılara geçtik. Görüşmelerimiz olumlu yönde sürüyor."

Tekirdağ'da bulunan Quini firmasının kurucu ortağı Gökhan Aydın, özellikle Latin Amerika ülkelerine odaklandıklarını ifade ederek, DTİM'in hizmetinin kendilerine bu pazarlarda yeni müşteri portföyü oluşturmayı sağladığını, yeni kurulmuş 2 yıllık bir firma olarak bu sayede 1,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çorlu'da üretim yapan Can Tekstil firmasının koordinatörü Erdim Noyan, 1200 çalışanla üretimlerinin yüzde 70'ini ihraç ettiklerini aktardı. Bu ihracata rağmen gelişmenin önemine işaret eden Noyan, "DTİM ile pazarda yeni müşteriler oluşturmak ve yine mevcut potansiyeli artırmak için çalışmalarımıza başladık. Yeni pazarlar bulmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Edirne'de zemin güçlendirici ürünler üreten Armosan'ın sahibi Emel Yayalar, "Yıllık 1200 ton çelik üretiyoruz. İhracatımız, ciromuzun yüzde 50'sine yaklaştı. 30 ülkeye mal veriyoruz. Rusya gibi ulaşamadığımız pazarlar da var. DTİM ile portföyümüze yeni müşteriler ekledik. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.