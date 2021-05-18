Trakya'nın ihracat avcılarının 2021 hedefi, 80 milyon dolar - Son Dakika

Trakya'nın ihracat avcılarının 2021 hedefi, 80 milyon dolar

18.05.2021 01:02

Trakya'nın ihracat avcılarının 2021 hedefi, 80 milyon dolar Trakya Kalkınma Ajansı'nın girişimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çorlu ve Çerkezköy ticaret ve sanayi odalarının iş birliğinde oluşturulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi 2 yıl içinde bölgede ihracat potansiyeli olan...

Trakya'nın ihracat avcılarının 2021 hedefi, 80 milyon dolar

ANKARA - Trakya Kalkınma Ajansı'nın girişimleri, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çorlu ve Çerkezköy ticaret ve sanayi odalarının iş birliğinde oluşturulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi 2 yıl içinde bölgede ihracat potansiyeli olan firmaları belirledi. DTİM'in 2021 hedefi ise 80 milyon dolar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Trakya Kalkınma Ajansı, bölgenin potansiyelini harekete geçirerek Trakya'yı dünya ile rekabet eden bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bölgesel kalkınma için model projeler geliştiriyoruz. Trakya'da kurduğumuz Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile hiç ihracat yapmamış ya da pazarını büyütmek isteyen firmalara destek oluyoruz. Beraber çalıştığımız 280 işletmenin ihracatını sadece bir yılda 64 milyon dolar arttırdık" ifadelerini kullandı.

2019'da kurulan DTİM, firmaların hedef ülke ve müşterilere ulaşmasında ihracat desteği sağlıyor. Trakya Kalkınma Ajansı ile Trakya'da faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğinde kurulan platformda firmalara 5 farklı alanda hizmet paketi sunuluyor. En fazla danışmalık ve hedef müşteri araştırması hizmeti veren DTİM'den bu güne kadar 280 firma, 355 farklı hizmet aldı. DTİM'den hizmet alan firmalar, 2019-2020 yılları arasında ihracatlarını yaklaşık 64 milyon dolar arttırdı. DTİM'in 2021 hedefi de 80 milyon dolar.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ihracatın artırılması ve Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin ithalatının azaltılması hedefiyle DTİM'i kurduklarının altını çizerek, "Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çorlu ve Çerkezköy'deki odalarımızda uzman arkadaşlarımızı yetiştirdik. Trakya bölgesinde ihracat yapmak isteyen veya yeni ülkelere açılmak isteyen firmalarımıza hizmet vermeye başladık" dedi.

Tekirdağ'da tarım makineleri üzerine çalışan bir işletmenin DTİM desteğiyle ilk kez ihracat yaparak Bulgaristan ve Romanya'ya soğan ekme makinası gönderdiğini aktaran Genel Sekreter Şahin, "Kırklareli'nde bir aile işletmemiz, desteğimizle Sudan'a çok ciddi miktarda un sattı" açıklamasını yaptı.

Şahin, Çerkezköy'de ve Çorlu'da metal ve cam üzerine çalışan bir şirketin İngiltere'ye ve Avrupa Birliği'ne ihracat yaptığını belirterek "Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesindeki Asyaport Limanından dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyoruz. Edirne'de firmalarımız Yunanistan'a zeytin, zeytinyağı ve ayçiçeği gönderiyor" değerlendirmesini yaptı.

DTİM Uzmanı Begüm Arslan ise, hiç ihracat yapmamış fakat ihracat potansiyeli olan yahut halihazırda ihracat yapıp potansiyelini artırmak isteyen firmalara hedef pazar ve hedef müşteri konusunda destek olduklarını vurguladı. Düzenli aralıklarla firmaları ziyaret edip onlarla ilgili çalışma yaptıklarını kaydeden Arslan, "Ben bir anlamda ihracat avcısı olduğumu düşünüyorum. Firmalarımızın hangi ürünleri ürettiğini, bu ürünler için hedef müşterilerin hangi ülkelerde olabileceğini araştırıyorum" dedi.

Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Uzmanı İpek İpekoğlu, firmalara hedef pazar araştırması yaptıklarını, daha sonra hedef pazar raporu hazırladıklarını ifade ederek, "Belirlediğimiz hedef pazarları, oluşturduğumuz sisteme yüklüyoruz. Firmalar buradan, hedef pazar hedef müşteri, danışmanlık hizmeti gibi raporları çekebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Trakya'nın ihracat avcılarının 2021 hedefi, 80 milyon dolar
Trakya'nın ihracat avcılarının 2021 hedefi, 80 milyon dolar
Trakya'nın ihracat avcılarının 2021 hedefi, 80 milyon dolar
Trakya'nın ihracat avcılarının 2021 hedefi, 80 milyon dolar

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakya'nın ihracat avcılarının 2021 hedefi, 80 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi


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