Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı kapılarını açıyor
15 dakika önce
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı'nın iş birliğinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 25 Eylül'de kapılarını açıyor.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı'nın iş birliğinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 25 Eylül'de kapılarını açıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:55
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