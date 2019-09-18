Son Dakika Haberleri: Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı kapılarını açıyor
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Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı kapılarını açıyor

15 dakika önce

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı'nın iş birliğinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 25 Eylül'de kapılarını açıyor.

Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı kapılarını açıyor, System.String[]

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı'nın iş birliğinde bu yıl 3'ncüsü düzenlenecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 25 Eylül'de kapılarını açıyor.

Trakya Bölgesi, Çerkezköy, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:55 
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