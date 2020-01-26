"Trakya'nın incisi" İğneada, turizm sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Trakya'nın incisi' İğneada, turizm sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

"Trakya'nın incisi" İğneada, turizm sezonuna hazırlanıyor

6 saat önce

"Trakya'nın incisi" olarak adlandırılan Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada, yapılacak yatırımlar ile turizm sezonuna hazırlanacak.

"Trakya'nın incisi" olarak adlandırılan Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada, yapılacak yatırımlar ile turizm sezonuna hazırlanacak.

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, Hanımeli Kültür ve Sanat Meydanı Projesi kapsamında yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Projenin Trakya Kalkınma Ajansı mali desteği ile yürütüleceğini belirten Işık, proje kapsamında meydanın restore edilecek bir cazibe merkezi haline getirileceğini söyledi.

Projenin yaklaşık 1 milyon liralık bütçe ile yapılacağını anlatan Işık, meydanda 4 yöresel ürünlerin satılabileceği dükkan, büfe, bebek bakım odası, oturma gurupları konulacağını sözlerine ekledi.

Kırklareli, Karadeniz, İğneada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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