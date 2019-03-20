Son Dakika Haberleri: Trakya'nın Kanatlı Misafirleri Bu Yıl Geç Geldi

Trakya'nın Kanatlı Misafirleri Bu Yıl Geç Geldi

2 saat önce

Baharın müjdecisi leylekler, Trakya'daki yuvalarına bu sene geç geldi.

Trakya'nın Kanatlı Misafirleri Bu Yıl Geç Geldi, System.String[]
Baharın müjdecisi leylekler, Trakya'daki yuvalarına bu sene geç geldi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Trakya'ya leyleklerin gecikmeli gelmeye başladığını söyledi.

Erkek leyleklerin dişilerden önce gelerek yuva yapmaya başladığını anlatan Kaya, "Bu sene leylekler biraz geç geldi. Mart ayının başlarında gelmesi gerekirdi. Akdeniz'de uzun süren yağışlı havadan kaynaklandığını düşünüyorum. Erkek leylekler dişilerden daha önce göç ederek yuvayı hazırlamaya başladı. Erkek leylekten bir hafta sonra dişi leylek yuvaya geliyor. Erkek gagasını tıkırdatarak dişisini karşılıyor." diye konuştu.

Kaya, leyleklerde genelde dişinin yavrularını korumak, erkeğin de yavrularını beslemekten sorumlu olduğunu dile getirerek, leyleklerin ağustos ayının sonlarına göç ettiğini belirtti.

Edirne'de 2 farklı leylek türüne rastladıklarını aktaran Kaya, leyleklerin Trakya genelinde telefon ve elektrik direkleriyle ağaç ve bacalara yuva yaptığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:56 Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Güncel
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