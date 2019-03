Trakya'nın Kuş Cennetinde Kuş Sayısı Artıyor - Edirne

HAKAN ŞAHİN - Türkiye 'nin en önemli sulak alanlarından Gala Gölü Milli Parkı, ev sahipliği yaptığı kuş sayısını her yıl artırıyor. Hisar Dağı eteklerindeki ormanlık ve Büyük - Küçük Gala ile Pamuklu gölü barındıran Meriç Deltası'nda yer alan 6 bin hektarlık, 217 kuş türüne mevsimsel ev sahipliği yapan Milli Parka kuşların ilgisi her geçen sene artıyor.Nesli tehlike altında olan kuşların tespiti için Doğa Koruma Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ve kuş bilimcilerce bu yılda sayımlar yapıldı.Bu yılki kuş sayımında göç yolu üzerindeki önemli kışlaklardan sayılan Gala'da yaklaşık 10 bin civarında çamurcun, 17 binin üzerinde kuğu, 3 bin 500'den fazla flamingonun yanı sıra tepeli pelikan, fiyu, yeşilbaş, küçük karabatak, saz delicesi, gümüş martı gibi türler belirlendi."Bu sene kuş sayısı yaklaşık 50 bine yükseldi" Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, AA muhabirine Gala Gölü Milli Parkı'nı Türkiye'nin Avrupa Asya ve Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yolları üzerinde köprü görevi gören önemli bir konuma sahip olduğuna işaret etti.Kaya, Türkiye'de yaklaşık 475 kuş türü görüldüğünü, bunların 350'den fazlasının Türkiye'de kuluçkaya yattığını vurguladı.217 kuş türünün bulunduğu Gala Gölü Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarının, Türkiye ve dünyanın önemli kuş yaşam alanlarından biri olduğunu ifade eden Kaya," Milli parkta bulunan kuş sayısı her yıl artıyor. Geçen sene 30 bin civarında kuş sayılmıştı bu sene kuş sayısı 50 bine yükseldi." dedi.Pembe tüylüler için göç zamanıFlamingoların iklim koşularına göre Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında geçiş yapabildiğini aktaran Kaya, Gala'nın uzun boyunlu misafirlerinin ay sonunda havaların ısınmasıyla göçe başladıklarını söyledi. Çeltik tarlalarının su kuşlarının önemli beslenme alanlarından biri olduğunu anlatan Kaya, Meriç Deltası'ndaki göller, sazlıklar, çayırlıklar, bataklıklar, söğüt ve ılgınlardan oluşan ağaç topluluklarının iyi bir üreme alanı olduğunu vurguladı.Bu yıl Gala Gölü Milli Parkı'ndaki kuş sayısındaki artışın uygun hava koşulları ve ortamdan kaynaklandığını ifade eden Kaya, "Bu faktörlerin dışında insanlarca fazla rahatsız edilmemesi, bölge insanının daha bilinçli olması ve avcıların daha duyarlı ve eğitimli olmaları da kuş sayısındaki artışta önemli rol oynadı." şeklinde konuştu.