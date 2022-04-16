Trakya'nın lavanta tarlaları turizm sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'nın lavanta tarlaları turizm sezonuna hazırlanıyor

16.04.2022 11:49
Trakya'nın lavanta tarlaları turizm sezonuna hazırlanıyor

Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı lavanta tarlaları, bir yandan hasat dönemine diğer yandan da turizm sezonuna hazırlanıyor.

Edirne, Kırklareli ile Tekirdağ'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı lavanta tarlaları, bir yandan hasat dönemine diğer yandan da turizm sezonuna hazırlanıyor.

Trakya'da son yıllarda kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla ekilen lavanta, hem üreticilerin ekonomisine hem de kentlerin turizmine ciddi katkı sağlıyor. Son 2 yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda ziyaretçi ağırlayan lavanta tarlalarına, bu sene daha fazla yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor.

Lavanta tarlaları, çiçeklenme öncesi gerekli ilaçlamalar yapılıp otlarından arındırılarak bir yandan hasat dönemine diğer yandan da turizm sezonuna hazırlanıyor.

Kırklareli'nin Demircihalil köyünde 55 dönümde lavanta yetiştiriciliği yapan Ayça Özer, AA muhabirine, haziranda bitkilerin çiçek açmaya başlayacağını söyledi.

Haziran ortasında birçok yerli ve yabancı turisti tarlasında misafir edeceğini belirten Özer, bu yıl verimden çok turizme odaklandıklarını kaydetti.

Lavantanın yağının yanı sıra turizme katkısının çok değerli olduğunu dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"Güzel bir sezon olmasını diliyorum herkes için, bütün üretici arkadaşlarımız için. Hazirandan itibaren de herkesi tarlamızı ziyarete bekliyoruz. 2 yıldır salgın dönemi nedeniyle herkes evlere kapandı. Dolayısıyla açık havada olmak, doğanın içerisinde olmak, kuş cıvıltılarını gerçekten yerinde dinliyor olmak hepimizin istediği şeyler. Hem Kırklareli hem Trakya hem de İstanbul'da günübirlikçi misafirleri ağırlıyoruz tarlamızda."

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de lavanta şenlikleri düzenleneceğini anlatan Özer, mor lavanta tarlalarıyla çok sayıda turisti bölgeye çekeceklerine inandığını belirtti.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin el emeği çalışmaları sergilendi Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin el emeği çalışmaları sergilendi Pamukkale semalarını her gün 40 sıcak hava balonu süslüyor Pamukkale semalarını her gün 40 sıcak hava balonu süslüyor

Trakya Bölgesi, Lavanta, Turizm, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'nın lavanta tarlaları turizm sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
10:42 Sergen Yalçın Galatasaray'a mı gidiyor? "İlk görüşme yapıldı" iddiası
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 11:58:39. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya'nın lavanta tarlaları turizm sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement