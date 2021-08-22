KIRKLARELİ - Trakya'nın modifiye araç tutkunları Kırklareli'nde buluştu - Son Dakika

Modifiye araç tutkunları Kırklareli'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Festival alanında, Kırklareli Valiliği, Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli Oto Tim 39 Grubu tarafından düzenlenen "Dostluk Buluşması" etkinliğine 300'e yakın modifiye araç ve sahipleri katıldı.

Alana sabah erken saatlerden itibaren getirilen araçlar, renkleri, teknik donanımları ve ses sistemleriyle görücüye çıktı.

Etkinlikte desibel, güzellik ve basıklık yarışmaları gerçekleştirildi. Yarışmalarda dereceye giren araç sahiplerine Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı tarafından kupa ve plaketleri verildi.

Bölükbaşı, Edirne ve Tekirdağ'dan Kırklareli'ne gelen modifiye araç sahiplerine teşekkür etti.

Etkinliğin çok güzel geçtiğini belirten Bölükbaşı, mutlu insanlar kenti Kırklareli'nde rengarenk araçları görmekten büyük bir keyif aldıklarını kaydetti.

Kırklareli Oto Tim 39 Grubu lideri Coşkun Akdere de etkinliğe katılımın oldukça güzel olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından araç sahipleri "Dostluk Buluşması" katılımcılarına araçları hakkında bilgi verdi.