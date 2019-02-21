Son Dakika Haberleri: Trakya'nın Rol Model Belediyesi Olacağız"

Trakya'nın Rol Model Belediyesi Olacağız"

25 dakika önce

Süleymanpaşa AK Parti Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, başkan seçilmesi durumunda Trakya'nın rol model belediyesi olacaklarını belirtti.

Trakya'nın Rol Model Belediyesi Olacağız
Süleymanpaşa AK Parti Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, başkan seçilmesi durumunda Trakya'nın rol model belediyesi olacaklarını belirtti.

Hürriyet mahallesindeki seçim ofisinde partililer ile bir araya gelen Yüksel, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların istek ve şikayetleri doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.

Süleymanpaşa için gerekli projelerin hazırlandığını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Ziyaret ve temaslarımızda halkımızın talep ettiği, şehrimizde eksiklik olarak gördüğü tüm konularda proje üretmiş durumdayız. Süleymanpaşamızda atılım hamlesi yapacağımız vizyon projelerimiz, halkımızın talepleriyle birebir örtüşüyor. Bu bize şunu gösteriyor. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri kazanarak göreve başlamamız halinde, bir sonraki seçim dönemine kadar yapacağımız çalışmalarla Trakya'nın rol model belediyesi olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:25 Kaynak: AA

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