"Trakya'nın tek antik tiyatrosu" ziyaretçilerine hazırlanıyor

Kırklareli'nin Vize ilçesinde Geç Roma dönemine ait antik tiyatro, turizm sezonuna hazırlanıyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde Geç Roma dönemine ait antik tiyatro, turizm sezonuna hazırlanıyor. İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ile Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tiyatronun bulunduğu alanda temizlik çalışması yapıldı. Ekipler tiyatronun çevresine sprey boya ile yazılan yazıları sildi, otları temizledi. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın tek antik tiyatrosunun turizm sezonuna hazır hale getirilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi. Bilgin, alanda kazı çalışmaları başlatılması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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