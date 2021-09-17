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Trakya'nın tek olimpik buz pistinde milli sporcular yetişecek - Son Dakika

Trakya'nın tek olimpik buz pistinde milli sporcular yetişecek

17.09.2021 10:59
Trakya'nın tek olimpik buz pistinde milli sporcular yetişecek, System.String[]

Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Trakya'nın tek olimpik buz pistinde Türk sporuna yetenekli sporcular kazandırılması hedefleniyor.

Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Trakya'nın tek olimpik buz pistinde Türk sporuna yetenekli sporcular kazandırılması hedefleniyor.

Hizmete açılan pistte buz pateni sporuna katkı sağlamak, sporcu sayısını arttırmak ve milli takıma yeni sporcular kazandırmak için sporculara eğitim veriliyor.

Yakın illerden ve farklı ülkelerden spor kulüplerinin de çalışma yapma imkanı bulabildiği pistte, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak şampiyona, turnuva ve lig müsabakalarının da düzenlenmesi planlanıyor.

"Buz pistimiz olimpik ölçülerdedir"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, AA muhabirine, Trakya'nın tek olimpik buz sporları pistinin Tekirdağ'da olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Üzgün, farklı spor branşlarında da başarılı sporcuların yetiştirilmesi için buz sporları merkezinin önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buz sporları merkezimiz 2 ay önce açıldı. Buz pistimiz olimpik ölçülerdedir. Burası ulusal ve uluslararası müsabakaların rahatlıkla yapılabileceği imkana sahip. Burada 3 branş uygulanacak. Artistik buz pateni, curling ve buz hokeyi branşları burada eğitmenler tarafından öğretilecek. Şu an için sadece artistik paten çalışmaları antrenörümüz eşliğinde yapılıyor. 2 aylık gibi kısa sürede 450'nin üzerinde çocuk burada eğitim almaya başladı."

İlgi beklenenin üzerinde

Merkeze ilginin beklediklerinden fazla olduğunu ifade eden Üzgün, pek çok ülkeden takımların kamp yapmak için kendileriyle bağlantıya geçtiklerini belirtti.

Gelecek yıl Balkan Şampiyonası düzenlemek isteğinde olduklarını anlatan Üzgün, " Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'dan takımlarda salonumuzda kamp yapmak istiyorlar. Federasyonumuzda uygun görürse yapılacak görüşmeler sonucunda önümüzdeki yıl burada bir Balkan Şampiyonası düzenlemek istiyoruz." diye konuştu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü buz pateni antrenörü Uğur Aydın da buz sporuna olan ilginin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Aydın, Tekirdağ'ın ileride buz sporlarında da adından söz ettireceğini aktararak, "Trakya'da olimpik buz pistinin Tekirdağ'da olmasını Tekirdağ halkı için şans olduğunu düşünüyorum. Böyle bir tesiste eğitim verdiğim için kendimi de şanslı hissediyorum. İnşallah bu sporunu daha iyi yerlere taşıyıp buralardan sporcu yetiştirip milli takımlarda, olimpiyatlarda yer almak istiyoruz. Tesisimiz ulusal ve uluslararası müsabakalara uygundur. Özellikle Balkan ülkeleri ve İstanbul'dan birçok kulüp buraya gelip çalışma yapmak istiyor." dedi.

Merkezde eğitim alan 8 yaşındaki Doğa Karaca, buz patenini çok sevdiğini, Tekirdağ'da böyle bir imkan bulabildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Trakya'nın tek olimpik buz pistinde milli sporcular yetişecek
Trakya'nın tek olimpik buz pistinde milli sporcular yetişecek
Trakya'nın tek olimpik buz pistinde milli sporcular yetişecek
Trakya'nın tek olimpik buz pistinde milli sporcular yetişecek
Trakya'nın tek olimpik buz pistinde milli sporcular yetişecek

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trakya'nın tek olimpik buz pistinde milli sporcular yetişecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trakya'nın tek olimpik buz pistinde milli sporcular yetişecek - Son Dakika
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