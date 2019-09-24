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Trakya'nın "tek şehir hastanesi" yükseliyor

21 dakika önce

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından kamu-özel iş birliği modeliyle yapımı devam eden ve kaba inşaatı tamamlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin 2020 yılında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Trakya'nın

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından kamu-özel iş birliği modeliyle yapımı devam eden ve kaba inşaatı tamamlanan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin 2020 yılında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Gündoğdu Turgut Mahallesi'nde 157 bin metrekare kapalı alanda inşa edilen hastane, Trakya'nın "tek şehir hastanesi" olma özelliği taşıyor.

Hastanenin faaliyete geçmesiyle sağlık turizminin hareketlenmesi ve bölge halkının tüm sağlık ihtiyacına cevap verilmesi amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hastanesinin yapımının hızla devam ettiğini ve 2020 yılında hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

Hastanede birçok servis olacağını ve hastaların tüm sorunlarına çözüm aranacağını anlatan Becerir, şöyle konuştu:

"Hastanemiz 130 dönümde, 157 bin metrekare kapalı alanda inşa ediliyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde 560 yatak olacak. Bunların 150'si yoğun bakım, geri kalanları servis yatağı olarak hizmet verecek. 16 ameliyathane ve içerisinde pek çok hizmet veren alan bulunacak. Tekirdağ Şehir Hastanesi, kardiyovasküler cerrahiden, radyasyon onkolojisine, pozitron emisyon tomografisiden (PET-CT), nükleer tıbba, üremeye yardımcı teknolojilerden her alana kadar hizmet verecek bir hastane olacak."

Becerir, şehir hastanesinin çok güzel bir konumda yapıldığını vurgulayarak, "Çorlu'daki hastanemiz 56 bin metrekare kapalı alana kurulu. Bu, onun 3 katı büyüklüğünde devasal bir hastane olacak. Bu bölge için çok önemli. Ulaşımı kolay. Çevre yolunun ve şehrin hemen dibinde konumlandırılması çok güzel." dedi.

"Haziran 2020'de açılması planlanıyor"

Hastanede helikopter iniş alanları olacağı bilgisini veren Becerir, vatandaşlara her türlü ulaşım yoluyla hizmet verileceğini dile getirdi.

Becerir, şehir hastanesine gelen bir hastanın başka bir hastaneye sevk edilmeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hastanenin kaba inşaatı bitmek üzere. Kasım ayında Allah nasip ederse kazanlarını devreye alacaklar. Haziran 2020'de de açılması planlanıyor. Yaklaşık 2 bin araçlık otoparkı var. Bunun bin 200'ü kapalı otopark. Bölgeye güçlü hizmet etmesi planlanan bir hastane olacak. Tekirdağ Şehir Hastanesi yüksek teknolojiyle geliyor. İçindeki cihazlar yeni ve son model olacak. Sadece Trakya'ya İstanbul'a değil, yurt dışına Balkanlara da sağlık turizmi kapsamında hizmet vermesi hedefleniyor. Sağlık Müdürlüğü olarak hastanelerimizi sağlık turizmine hazırlıyoruz. Adım adım ilerliyoruz."

Şehir Hastanesi, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:24 Kaynak: AA
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