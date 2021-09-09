TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kadınlar, 5 ay önce kurdukları 'Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi' ile doğal ortamda ürettikleri yöresel lezzetleri ülke genelinde satarak, sofralara taşıyor. Kooperatif Başkanı Aynur Çeşmeliler, Şu an 53 çeşit ürünümüz var. Kooperatifimizin 58 üyesi ve 252 tedarikçi kadınımız var. Hedefimizde 81 il var. Yakın zamanda yurt dışına da açılacağız dedi.

Malkara'da bir araya gelen kadınlar, 5 ay önce 'Güçlü kadın, üreten kadın' sloganıyla 'Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi'ni kurup, köylerde ürettikleri yöresel lezzetleri tüketiciyle buluşturmaya başladı. Kırsalda ve iş dünyasında üreten kadınların bir araya gelmesiyle doğan kooperatif, kısa süre 58 kadın üyeye ulaşıp, ürün tedarikçi kadın sayısını da 252'ye çıkardı. İlçedeki köylerde kadınların tarlalarda organik yetiştirdiği sebze ve meyveden yapılan reçel, turşu, salçanın yanı sıra kışlık hazırlanan mantı, makarna, erişte gibi yöresel lezzetleri satın alan kooperatif, bu ürünlerin bölgede bulunan satış noktaları ve internet üzerinden satışını gerçekleştiriyor.

Kadınlar, üretimle kendilerine kazanç elde ederken, doğal lezzetleri tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiriyor.

'LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYORUZ'

Trakyam Kadın Üretenler Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler, insanların özlediği lezzeti sofralarla buluşturmak istediklerini söyledi. Çok büyük destek gördüklerini belirten Çeşmeliler, Kadınlarımızla beraber insanlarımızın özlemiş olduğu tadı, lezzeti köy tarlalarından hiçbir katkı malzemesi kullanmadan özelikle ilaçlamaları kaldırarak doğal ürün üretmeye çalışıyoruz. Şu anda 5 dükkan ve internet üzerinden satışlarımızı yapıyoruz. Ticaret odasının bize sağlamış olduğu imkanlarla çok güzel yerlere geldik. Satış noktalarımızda satışlarımız çok iyi, özelikle hafta sonları. Pazarlara da giderek satış yapıyoruz. Şu ana kadar 5 fuara katılıp orada ürünlerimizi tanıttık. İnanıyorum ki insanların özlemiş olduğu lezzetleri 'Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi' ile buldu. Ürünlerimizi önce tüm bölgeye sonra tüm ülkeye satma konusunda çok iddialıyız. Trakya'nın her il ve ilçesinde şubelerimizi açmaya başladık. Çok büyük destek var. En kısa sürede bölgede şubelerimizi açacağız dedi.

'YURT DIŞINA AÇILACAĞIZ'

Kadınların ürettiği yöresel 53 çeşit ürünün yoğun ilgi gördüğünü anlatan Çeşmeliler, Ürünlerimizi tüketenlerden çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar sofralarında özlediği lezzeti bulduklarını yazıyor ve bizzat arayarak bize söylüyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bir ihtiyacı karşıladığımızı düşünüyor ve bu konuda çok azimliyiz. Şu an 53 çeşit ürünümüz var. Kooperatifimizin 58 üyesi ve 252 tedarikçi kadınımız var. Trakya genelinde üyelik çalışmalarımız devam ediyor. Amacım üreten her kadının yanında olup onun ürettiği ürünlerini pazarlayıp, insanların özlediği lezzetleri onlara ulaştırabilmek. Hedefimizde 81 il var. Yakın zamanda yurt dışına da açılacağız. Özelikle yurt dışında görüştüğümüz kooperatifler var, en kısa zamanda inşallah yurt dışına açılacağız diye konuştu.

'ATA TOHUMU İLE ÜRETİM YAPIYORUM'

Malkara'nın Kavaklıçeşme köyünde yaşayan Nevcihan Çalışkan (64), ürettiği doğal mantı ve turşulara ilginin yoğun olduğunu söyledi. Satışını yaptığı ürünlerin tamamını bahçede yetiştirdiği mahsulden hazırladığını belirten Çalışkan, 100 yıllı aşkın süredir babasının saklayıp yıllardır kendisinin ektiği doğal mercimeğin de çok lezzeti dolayısıyla meşhur olduğunu kaydetti. Üretmeyi çok sevdiğini söyleyen Çalışkan, Üretmeyi çok seviyorum ama şu ana kadar ürettiklerim hep elimde kalıyordu ama şimdi kooperatif kurduk ve ürettiklerimizi alıyor bizden. Bu sayede ürünlerimizi herkes yiyor. Benim burada ata tohumum var, mercimek. Bu tohum babaannemin kayınvalidesinden kalma, Bulgaristan'dan getirildi. Tohumu 100 yılı aşkındır saklıyoruz. Tohum babamdaydı ondan ben devraldım ve 45 yıldır bu tohumu ekiyorum. Çok lezzetli. Köyde ekmek isteyenlere de dağıttım. Şu an köyde çok eken var ve çok talep görüyor hatta Kavaklıçeşme köyü mercimeği olarak isim yaptı. Bunun yanında fasulye, bakla, domates biber ve aklınıza ne gelirse tarlamda üretiyorum. Ürettiğimiz mahsullerimizde ilaç kullanmıyoruz. Bunlardan salça, reçel, turşu ve mantı gibi birçok doğal ürünlerimiz var. Malkara mantısı meşhurdur ve bunu kuru olarak satıyoruz. Ürünlerimizi satıp para kazanıyoruz, hem insanlara bu tadı yedirdiğimiz hem de para kazandığımız için çok mutlu oluyoruz dedi.

İNTERNETTEN TÜRKİYE'NİN HER YERİNE SATIŞ

Kavaklıçeşme köyünde kooperatifi üyesi Yağmur Türk Yılmaz ise Biz annem, halam ve tüm aile olarak Trakyam Üreten Kadın Kooperatif, üyesiyiz. Köyümüzde, atalarımızdan kalma olan tohumlarla yetiştirdiğimiz ürünleri satışa sunuyoruz. Özelikle internet üzerinden Türkiye'nin her yerine satıyoruz. Ürünlerimiz doğal bu yüzden talep çok oluyor. Hedefimiz daha fazla üretmek diye konuştu.

'KAZANCIMIZ İYİ'

Karaiğdemir köyünde kışlık üretim yapan kooperatif üyesi Binnaze Demirel (73) de evlerinde yaptıkları doğal ürünlerin satışından dolayı kazançlarının iyi olduğunu belirterek, Burada ninelerimizden, annelerimizden öğrendiğimizi çocuklarımızla torunlarımızla üretiyoruz. Biz büyüklerimizden nasıl öğrendiysek burada aynı hazırlamaya devam ediyoruz. İçinde ne sütü ne yumurtası ne unu ne buğdayı hiç değişmedi, aynı şekilde ve tadında üretmeye devam ediyoruz. Kendi ürettiğimiz ürünleri doğal olduğu için gönül rahatlığı ile hazırlayıp satıyoruz. Şu an burada kurulan kadın kooperatifine üye olduk ve ben de çocuklarıma destek amaçlı üretim yapıyorum. Kazancımız iyi diye konuştu.

Gülsen Turhanlı ise Burada arkadaşlarımızla birlikte tarhana, kesme, saçaklı makarna, mangır üretimi yapıyoruz. Bu ürünler bizim ninelerimizden kalma çok eski yemekler. Bu ürünleri bahçemizde doğal olarak ürettiğimiz domates, biberden üretiyoruz. Yaptığımız ürünleri kooperatifimize satıyoruz. Kazancımız çok şükür güzel. Biz köyümüzde üretime 2 kişi başladık, şu an 10 kişi olduk. Her geçen gün sayımız artıyor dedi.