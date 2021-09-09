Üye Girişi
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR - Son Dakika

TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR

09.09.2021 11:12
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kadınlar, 5 ay önce kurdukları 'Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi' ile doğal ortamda ürettikleri yöresel lezzetleri ülke genelinde satarak, sofralara taşıyor.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kadınlar, 5 ay önce kurdukları 'Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi' ile doğal ortamda ürettikleri yöresel lezzetleri ülke genelinde satarak, sofralara taşıyor. Kooperatif Başkanı Aynur Çeşmeliler, Şu an 53 çeşit ürünümüz var. Kooperatifimizin 58 üyesi ve 252 tedarikçi kadınımız var. Hedefimizde 81 il var. Yakın zamanda yurt dışına da açılacağız dedi.

Malkara'da bir araya gelen kadınlar, 5 ay önce 'Güçlü kadın, üreten kadın' sloganıyla 'Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi'ni kurup, köylerde ürettikleri yöresel lezzetleri tüketiciyle buluşturmaya başladı. Kırsalda ve iş dünyasında üreten kadınların bir araya gelmesiyle doğan kooperatif, kısa süre 58 kadın üyeye ulaşıp, ürün tedarikçi kadın sayısını da 252'ye çıkardı. İlçedeki köylerde kadınların tarlalarda organik yetiştirdiği sebze ve meyveden yapılan reçel, turşu, salçanın yanı sıra kışlık hazırlanan mantı, makarna, erişte gibi yöresel lezzetleri satın alan kooperatif, bu ürünlerin bölgede bulunan satış noktaları ve internet üzerinden satışını gerçekleştiriyor.

Kadınlar, üretimle kendilerine kazanç elde ederken, doğal lezzetleri tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiriyor.

'LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYORUZ'

Trakyam Kadın Üretenler Kooperatifi Başkanı Aynur Çeşmeliler, insanların özlediği lezzeti sofralarla buluşturmak istediklerini söyledi. Çok büyük destek gördüklerini belirten Çeşmeliler, Kadınlarımızla beraber insanlarımızın özlemiş olduğu tadı, lezzeti köy tarlalarından hiçbir katkı malzemesi kullanmadan özelikle ilaçlamaları kaldırarak doğal ürün üretmeye çalışıyoruz. Şu anda 5 dükkan ve internet üzerinden satışlarımızı yapıyoruz. Ticaret odasının bize sağlamış olduğu imkanlarla çok güzel yerlere geldik. Satış noktalarımızda satışlarımız çok iyi, özelikle hafta sonları. Pazarlara da giderek satış yapıyoruz. Şu ana kadar 5 fuara katılıp orada ürünlerimizi tanıttık. İnanıyorum ki insanların özlemiş olduğu lezzetleri 'Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi' ile buldu. Ürünlerimizi önce tüm bölgeye sonra tüm ülkeye satma konusunda çok iddialıyız. Trakya'nın her il ve ilçesinde şubelerimizi açmaya başladık. Çok büyük destek var. En kısa sürede bölgede şubelerimizi açacağız dedi.

'YURT DIŞINA AÇILACAĞIZ'

Kadınların ürettiği yöresel 53 çeşit ürünün yoğun ilgi gördüğünü anlatan Çeşmeliler, Ürünlerimizi tüketenlerden çok güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar sofralarında özlediği lezzeti bulduklarını yazıyor ve bizzat arayarak bize söylüyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bir ihtiyacı karşıladığımızı düşünüyor ve bu konuda çok azimliyiz. Şu an 53 çeşit ürünümüz var. Kooperatifimizin 58 üyesi ve 252 tedarikçi kadınımız var. Trakya genelinde üyelik çalışmalarımız devam ediyor. Amacım üreten her kadının yanında olup onun ürettiği ürünlerini pazarlayıp, insanların özlediği lezzetleri onlara ulaştırabilmek. Hedefimizde 81 il var. Yakın zamanda yurt dışına da açılacağız. Özelikle yurt dışında görüştüğümüz kooperatifler var, en kısa zamanda inşallah yurt dışına açılacağız diye konuştu.

'ATA TOHUMU İLE ÜRETİM YAPIYORUM'

Malkara'nın Kavaklıçeşme köyünde yaşayan Nevcihan Çalışkan (64), ürettiği doğal mantı ve turşulara ilginin yoğun olduğunu söyledi. Satışını yaptığı ürünlerin tamamını bahçede yetiştirdiği mahsulden hazırladığını belirten Çalışkan, 100 yıllı aşkın süredir babasının saklayıp yıllardır kendisinin ektiği doğal mercimeğin de çok lezzeti dolayısıyla meşhur olduğunu kaydetti. Üretmeyi çok sevdiğini söyleyen Çalışkan, Üretmeyi çok seviyorum ama şu ana kadar ürettiklerim hep elimde kalıyordu ama şimdi kooperatif kurduk ve ürettiklerimizi alıyor bizden. Bu sayede ürünlerimizi herkes yiyor. Benim burada ata tohumum var, mercimek. Bu tohum babaannemin kayınvalidesinden kalma, Bulgaristan'dan getirildi. Tohumu 100 yılı aşkındır saklıyoruz. Tohum babamdaydı ondan ben devraldım ve 45 yıldır bu tohumu ekiyorum. Çok lezzetli. Köyde ekmek isteyenlere de dağıttım. Şu an köyde çok eken var ve çok talep görüyor hatta Kavaklıçeşme köyü mercimeği olarak isim yaptı. Bunun yanında fasulye, bakla, domates biber ve aklınıza ne gelirse tarlamda üretiyorum. Ürettiğimiz mahsullerimizde ilaç kullanmıyoruz. Bunlardan salça, reçel, turşu ve mantı gibi birçok doğal ürünlerimiz var. Malkara mantısı meşhurdur ve bunu kuru olarak satıyoruz. Ürünlerimizi satıp para kazanıyoruz, hem insanlara bu tadı yedirdiğimiz hem de para kazandığımız için çok mutlu oluyoruz dedi.

İNTERNETTEN TÜRKİYE'NİN HER YERİNE SATIŞ

Kavaklıçeşme köyünde kooperatifi üyesi Yağmur Türk Yılmaz ise Biz annem, halam ve tüm aile olarak Trakyam Üreten Kadın Kooperatif, üyesiyiz. Köyümüzde, atalarımızdan kalma olan tohumlarla yetiştirdiğimiz ürünleri satışa sunuyoruz. Özelikle internet üzerinden Türkiye'nin her yerine satıyoruz. Ürünlerimiz doğal bu yüzden talep çok oluyor. Hedefimiz daha fazla üretmek diye konuştu.

'KAZANCIMIZ İYİ'

Karaiğdemir köyünde kışlık üretim yapan kooperatif üyesi Binnaze Demirel (73) de evlerinde yaptıkları doğal ürünlerin satışından dolayı kazançlarının iyi olduğunu belirterek, Burada ninelerimizden, annelerimizden öğrendiğimizi çocuklarımızla torunlarımızla üretiyoruz. Biz büyüklerimizden nasıl öğrendiysek burada aynı hazırlamaya devam ediyoruz. İçinde ne sütü ne yumurtası ne unu ne buğdayı hiç değişmedi, aynı şekilde ve tadında üretmeye devam ediyoruz. Kendi ürettiğimiz ürünleri doğal olduğu için gönül rahatlığı ile hazırlayıp satıyoruz. Şu an burada kurulan kadın kooperatifine üye olduk ve ben de çocuklarıma destek amaçlı üretim yapıyorum. Kazancımız iyi diye konuştu.

Gülsen Turhanlı ise Burada arkadaşlarımızla birlikte tarhana, kesme, saçaklı makarna, mangır üretimi yapıyoruz. Bu ürünler bizim ninelerimizden kalma çok eski yemekler. Bu ürünleri bahçemizde doğal olarak ürettiğimiz domates, biberden üretiyoruz. Yaptığımız ürünleri kooperatifimize satıyoruz. Kazancımız çok şükür güzel. Biz köyümüzde üretime 2 kişi başladık, şu an 10 kişi olduk. Her geçen gün sayımız artıyor dedi.

TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR
TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR

Togo Cumhuriyeti, Trakya Bölgesi, Kooperatif, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahte doktor yakayı ele verdi! Yapılan baskında tedavi için kullandığı canlı sülükler de toplandı 12:47 Sahte doktor yakayı ele verdi! Yapılan baskında tedavi için kullandığı canlı sülükler de toplandı Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor 12:35 Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! 12:17 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti
İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde 12:00 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor 11:49 Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor 11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor
17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü 11:34 17 yaşında vurularak öldürülen Cemile'nin annesinden yürek burkan sözler: Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş 11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş

Son Dakika Haberleri
12:44 Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır
12:24 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı
12:16 Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti
12:14 Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim
12:12 "Erkek işi" diyenleri dinlemeyip dükkan açtı, şimdi yurt dışına ihracat yapıyor
11:59 İBB, Marmara Denizi ile kıyısı olan ilçelerde "tsunami tahliye yolu" tabelaları yerleştirdi
11:56 Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım
11:43 Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren İstanbul ve çevresinde sağanak yağış 3 gün boyunca etkili olacak
11:42 Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor
11:27 Jeremain Lens, Beşiktaş'a kan kusturuyor! Takımdan ayrılmak için bir de araba talep etmiş
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek         
12:52
Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır         
12:44
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim         
12:14
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım         
11:57
Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi! Metrelerce yükseklikteki binanın pencere pervazına oturup, ayaklarını sarkıttı         
11:46
MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım MasterChef'in kırmızı takımında işler kızıştı! Arkadaşları tarafından eleştirilen Azize'den sert çıkış: Ben bunlara dalarım         
11:34
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19-22 Eylül tarihleri arasında ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu         
11:28
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu         
10:45
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı         
09:31
Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 13:01:35. #1.12#
SON DAKİKA: TRAKYA'NIN ÜRETEN KADINLARI, YÖRESEL LEZZETLERİ SOFRALARLA BULUŞTURUYOR - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement