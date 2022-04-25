KIRKLARELİ - Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor - Son Dakika
Üye Girişi

KIRKLARELİ - Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

25.04.2022 11:06

Doğası, tarihi ve mutfağıyla öne çıkan Trakya, son yıllarda tarımsal üretimin turizmle birleştirildiği agro turizmle de dikkati çekmeye başladı.

Doğası, tarihi ve mutfağıyla öne çıkan Trakya, son yıllarda tarımsal üretimin turizmle birleştirildiği agro turizmle de dikkati çekmeye başladı.

Bereketli topraklara sahip Trakya'da yetişen neredeyse her ürün, tarımsal turizmin bir parçası haline geliyor. Bölgedeki fotoğraf derneklerinin yanı sıra İstanbul'daki fotoğraf tutkunları, kanoladan ayçiçeğine, lavantadan çeltiğe tarımın renklerini kadrajlarına taşımak için sık sık organizasyonlar düzenliyor.

Bu organizasyonların bu mevsimdeki çekim noktası ise Trakya'yı sarıya boyayan kanola tarlaları.

Türkiye'nin birçok kentinden fotoğraf tutkunları, Trakya'nın altın sarısı tarlalarını ölümsüzleştirmek için bölgeye geliyor.

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde ayrı bir güzelliğe bürünen tarlalar, birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından doğal stüdyo olarak kullanıyor.

"Sarı ve yeşilin renk cümbüşü görülmeye değer"

Tarımsal üretimi turizmle buluşturan organizasyonlardan biri de Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde kurulu Pavli Atölye.

Pehlivanköy ilçesinin eski isminden esinlenen organizasyon 400 nüfuslu köye periyodlarla onlarca fotoğraf sanatçısını çekerek bölge tanıtımına katkı sunuyor.

Atölyenin sanat yönetmeni Gülşen Gürses, AA muhabirine, agro turizm (tarım turizmi) hayali, hedefi ve ideali ile Trakya'nın zengin bitki örtüsünü sanatla buluşturduklarını söyledi.

Doğayla iç içe zaman geçirdiklerini ifade eden Gürses, Türkiye'nin birçok noktasından fotoğraf sanatçılarının bölgeye gelerek doğanın renk cümbüşünü objektiflerine yansıttıklarını kaydetti.

Trakya'nın köylerindeki kızların fotoğraf tutkunlarına modellik yaptıklarını anlatan Gürses, "Kanalolar çok güzel. Trakya çiftçisinin artık kanolaya ilgisinin arttığı herkes tarafından biliniyor. Biz de bunun görsel halini sanatımıza konu ve fon ediyoruz. Sarı ve yeşilin renk cümbüşü görülmeye değer." diye konuştu.

Kanola tarlalarında çerçeve ve çeşitli dekorlar ile kurgusal fotoğrafların elde edilmesine katkı sağladıklarını aktaran Gürses, şöyle devam etti:

"Burada hem müziğimizi dinliyor hem doğayla güzel vakit geçiriyor ve sanatsal faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Bu tarz etkinlikleri biz ayçiçeği, lavanta, çiçek açan ağaçlarla yapıyoruz. Misafirlerimiz özellikle İstanbul'dan katılıyor. Hedefimiz sanat, amacımız agro turizm."

"Trakya'nın doğası her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor"

İstanbul'dan etkinliğe katılan fotoğraf sanatçısı Sinan Türkmen ise Trakya'nın zengin coğrafyasında kurgusal fotoğraflar çektiklerini belirtti.

Kovid-19 salgını döneminde bu tür etkinliklerin yapılamadığını anımsatan Türkmen, "Trakya'nın doğası her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Bereketli topraklar, güzel manzaralar, güzel insanlar... Her türlü fotoğrafa doyup gidiyoruz." dedi.

KIRKLARELİ - Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor
KIRKLARELİ - Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor
KIRKLARELİ - Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor
KIRKLARELİ - Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor

YORUMLAR
500
KIRKLARELİ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı KIRKLARELİ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Trakya'da törenlerle kutlandı İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi İki kadını takip edip fotoğraflarını çeken sapık, kalabalık tarafından linç edilmek istendi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Tatilciler bu yıl tercihini lüks villalardan yana kullandı! Bayram öncesi yüzde 90'a varan doluluk oranı yaşandı
11:21 Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük
11:12 Köye inen kurt köpeği evin önünde saldırdı
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
11:07 Düğüne Seda Sayan'dan çok Safiye Soyman damga vurdu! Tüy detaylı elbisesi sosyal medyayı salladı
10:53 6 muhalefet liderinin dördüncü toplantısının tarihi belli oldu: Ev sahibi Davutoğlu olacak
10:43 İşte 2022'nin en şanslısı! 40 yaşında yanlışlıkla milyoner oldu!
10:37 Putin'den sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un da başına aynı olay geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:44:26. #1.12#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Trakya'nın verimli toprakları fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement