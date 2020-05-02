Trakya'nın yeni 'sarı gelini' görsel şölen sunuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya'nın yeni 'sarı gelini' görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Trakya'nın yeni 'sarı gelini' görsel şölen sunuyor

16 dakika önce

Trakya çiftçisinin ayçiçeğinden sonra alternatif ürün olarak gördüğü ve son yıllarda ekimini arttırdığı kanola tarlaları, Edirne'de görsel şölen sunuyor.

Trakya'nın yeni 'sarı gelini' görsel şölen sunuyor, System.String[]

Trakya çiftçisinin ayçiçeğinden sonra alternatif ürün olarak gördüğü ve son yıllarda ekimini arttırdığı kanola tarlaları, Edirne'de görsel şölen sunuyor. Sarının her tonunu yansıtan eşsiz manzarayı fırsat bilen vatandaşlar, 'sarı gelin' tarlalarını fotoğraf stüdyosuna çevirdi.


Trakya çiftçisinin özellikle son yıllarda ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü ve rekolte artırımı için çalışmalar yapılan kanola tarlaları, bu yıl ayçiçeği tarlalarından önce Edirne'yi sarıya boyadı.


Kanola yağı, kolza bitki tohumlarının genetik yollarla ıslah edilmesiyle elde edilmiş tohumlardan üretilen bir yağ çeşididir. Kanada tarafından geliştirilip tüm dünyaya tanıtıldığı için Canadian Oil, Low Acid olarak bilinmektedir. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 03:11 Kaynak: İHA


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