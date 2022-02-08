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Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı - Son Dakika

Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı

08.02.2022 14:14

BALKANLAR'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar, alçak kesimlerde ise yer yer yağmur olarak etkili oldu.

BALKANLAR'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar, alçak kesimlerde ise yer yer yağmur olarak etkili oldu.

Meteoroloji'nin kar ve sağanak uyarısının ardından Edirne'nin Bulgaristan'a sınır yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lalapaşa ilçesi Hamzabeyli köyü ve Balkan köylerindeki yağışla bölge, beyaza bürünürken, kar kalınlığı da yer yer 10 santimetreyi buldu.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Hamzabeyli köyünde yaşayan Sabiha Kocaman, "Kar yağdı çok mutlu olduk. Çok güzel kar yağıyor, yumuşacık. Bereket karı bu. Ekinlere çok iyi gelir bu kar. Bekliyorduk" dedi.Köylülerden Emel Kocaman ise "Bu kar yağışı, inşallah topraklarımıza, hayvanlarımıza çok iyi gelecek. Ekinlerimiz çok verimli olacak. Çimenler daha fazla çıkıp hayvanlarımıza süt verecek. Çok güzel yağıyor" diye konuştu.Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Edirne merkezde de yer yer, hafif yağmur etkili oluyor.Öte yandan kar, Kırklareli'nin yüksek kesimlerine de yağdı. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesiminde kar kalınlığı, 5 santimetreyi buldu. Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinin yüksek kesimlerine de kar yağdı.

Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı
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Trakya Bölgesi, Bulgaristan, Hamzabeyli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı - Son Dakika


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