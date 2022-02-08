Trakya'nın yükseklerinde kar yağışı - Son Dakika

BALKANLAR'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar, alçak kesimlerde ise yer yer yağmur olarak etkili oldu.

Meteoroloji'nin kar ve sağanak uyarısının ardından Edirne'nin Bulgaristan'a sınır yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Lalapaşa ilçesi Hamzabeyli köyü ve Balkan köylerindeki yağışla bölge, beyaza bürünürken, kar kalınlığı da yer yer 10 santimetreyi buldu.