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Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Trakya'nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı başladı. Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köyleri kar ile beyaza büründü. Karayolları ekipleri önlem alarak tuzlama çalışması yaptı.

26.11.2023 - 13:02,
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TRAKYA'nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışı başladı. Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köyleri kar ile beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Trakya'nın yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı etkili oldu. Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki köyler, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kuraklığın hakim olduğu bölgede, kar yağışı üreticileri sevindirdi. Kırklareli'nin Kofçaz, Demirköy ile Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesiminde de kar etkili oldu. Karayolları ekipleri, özellikle Bulgaristan'a açılan Dereköy kara yolu üzerinde önlem alıp, tuzlama çalışması yaptı. Tekirdağ'da ise Ganos Dağı'nın yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza bürüdü. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar etkili olurken, Trakya soğuk havanın da etkisi altına girdi. Hava sıcaklığı Kırklareli'de 2, Edirne ve Tekirdağ'da da 4 dereceye düştü. (DHA)

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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