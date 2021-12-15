KIRKLARELİ - Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren bölgede kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde görülüyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ilçesindeki Mahya tepeyi ve Kofçaz ilçesini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, trafikte aksamaların yaşanmaması için Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri denetimlerde bulunuyor.

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Edirne'de de sınıra yakın köylerde kar yağışı ara ara etkili oluyor.

Balkan köyleri diye anılan kentin kuzey bölgesinde ara ara yağan kar zaman zaman yağmur şekline de dönüşüyor. Bu nedenle henüz yere düşen kar tutmasa da hava sıcaklığının azalacağı sabaha karşı saatlerde kar yağışın daha etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ'da da soğuk bir hava hakim. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu kentte yüksek kesimlere ara ara kar düşüyor.

Tekirdağ'da sabaha karşı karla karışık yağmur bekleniyor.