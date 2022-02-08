Üye Girişi
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

08.02.2022 11:53

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sınır bölgelerde etkisini gösteriyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sınır bölgelerde etkisini gösteriyor.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Edirne'de, Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Balkan köyleri sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yağış nedeniyle beyaza büründü.

Trafik ekipleri kar yağışının etkili olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri de kar yağışının herhangi bir aksaklığa neden olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bölge kısa sürede beyaza büründü.

Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı mevkisinde sürücüler buzlanma ve tipi nedeniyle zorlandı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Dereköy'de kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Kar yağışı Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.

Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran yağış nedeniyle D-100 Karayolu'nun Malkara kesiminde Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

Şarköy ilçesinin doğal güzellikleriyle ünlü Uçmakdere Mahallesi ile Gazi Köy de yağış nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Tekirdağ kent merkezinde ise sağanak zaman zaman etkili oluyor.

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

YORUMLAR
500

Bulgaristan, Balkanlar, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:01 Pişkinliğin bu kadarı! Firari kadının yakalanınca "Hangi kanalda çıkacağız?" diye sordu!
10:46 Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
11:16 Kaşla göz arasında çalışır haldeki otomobili çaldılar! Parçalanmak üzereyken ekipler tarafından bulundu
11:35 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından "akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz" zammı tepkisi: Belediyelere farklı tarife uygulansın!
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
11:30 Alpaslan'ın neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı!
11:27 Kadın yolcu, uçakta cinsel içerikli film izleyen adama tepki gösterdi!
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 12:16:21. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement