Trakya Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısı'nda mevcut durum ve sorunlar ele alındı - Son Dakika

Trakya Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısı'nda mevcut durum ve sorunlar ele alındı

24.03.2021 11:11
Trakya Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısı'nda mevcut durum ve sorunlar ele alındı, System.String[]

Trakya Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı, Çorlu TSO Meclis Salonu'nda düzenlendi.

Trakya Organize Sanayi Bölgeleri İstişare Toplantısı, Çorlu TSO Meclis Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda, Trakya bölgesinde yer alan OSB'lerin durumu ve sorunları değerlendirildi.

30 yılı aşkın süredir Mülki İdari Amirliği mesleğini icra etmeye çalıştığını fakat Tekirdağ'a gelene kadar Islah OSB diye bir şey duymadığını söyleyen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Tekirdağ'a gelene kadar Islah OSB diye bir şey duymamıştım. ya karma OSB'dir ya da ihtisas OSB'dir. Buraya gelince duydum. Ama öğrendim. Öğrendiğimden de şu sonucu çıkardım ki aslında Islah OSB diye bir şey olmazmış. Bütün şartlarıyla OSB ismini bir alana veriyorsak hepsinin aynı şartlarda, aynı kurallarda idare edilmesi lazım. Fakat gördüğümüz kadarıyla ıslahtan gelen OSB'lerin bir takım problemleri var. İşte bu uyum süreci içerisinde genel müdürümüzün bunlardan haberi var. Ama burada ilk ağızdan duyma fırsatını elde edecek. Ekibiyle ve buradaki arkadaşlarımızla birebir problemleri görüşerek bakanlık kararıyla çözülebilecek problemleri ele alacağız. Türkiye'de 22 tane ıslahtan gelen OSB var. 9 tanesi bizden, 2 tanesi Edirne ve Kırklareli'nden olmak üzere toplamda 11 tane var. Geri kalanı Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yayılmış durumda. Burada Erdim Bey OSBÜK'ü temsil ediyor. Hakikatten ciddi bir mücadele veriyor. Bununla birlikte sanayicilerimiz de var. Bakanlıklar nezdinde mücadele verdiklerini biliyorum. Düzenlenen toplantının verimli geçmesini diliyorum" dedi.

"Her zaman sizin ve sanayicilerimizin yanınızdayız"

Toplantıda konuşan Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Vekili Soner Erkek ise "Öncelikle memleketimde olmaktan gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Bugün burada bulunarak sizlerin yaşadıkları sıkıntıları, sorunları, dinleyip bunlara çözüm üretmeye çalışacağız. Bakanlığımızın en büyük projelerinden biri Ergene Havzasıdır. 9 tane Islah OSB'yi kurduk. Tekirdağ'da normal OSB statüsüne geçtik. Şu an 2 tane Kırklareli'nde olmak üzere 11 tane mevcut. Amacımız, Ergene'deki çarpık sanayileşmeyi ıslah ederek, normal sanayi statüsüne dönüştürmektir. Sizlerden ricamız her türlü sorunun çözümü noktasında bizi ne zaman ararsanız sizlere en hızlı şekilde dönüş sağlayacağız. Bakanlık olarak her zaman sizin ve sanayicilerimizin yanınızdayız. Şuanda OSB'lerden gelen sıkıntıları çalışıyoruz. Kanun çalışmamız var. Önerilerinize dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların akabinde Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, bölgedeki OSB'lerin ülkedeki durumu, Çorlu TSO Meclis Başkanı ve OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bölge Koordinatörü Erdim Noyan da bölgedeki OSB'lerin sorunları konularında sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Vekili Soner Erkek, Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Çanakkale Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ferhat Güver, Kırklareli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Osman Yeter Soner, Sanayi Bölgeleri Daire Başkanı Esra Oğuz, Daire Başkan Vekili Metin Demirtürk, Şube Müdürleri; Hülya Günaydın, Ercüment Şenbaba, Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Fadime Yılmaz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fuat Şimşek, Kırklareli İl Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, OSBÜK Temsilcisi Erhan Işık, Sanayi Bakanlığı bürokratları ve Trakya bölgesindeki OSBÜK temsilcileri katıldı. - TEKİRDAĞ

Trakya Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısı'nda mevcut durum ve sorunlar ele alındı
Trakya Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısı'nda mevcut durum ve sorunlar ele alındı
Trakya Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısı'nda mevcut durum ve sorunlar ele alındı
Trakya Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısı'nda mevcut durum ve sorunlar ele alındı
Trakya Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısı'nda mevcut durum ve sorunlar ele alındı

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Çorlu, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakya Organize Sanayi Bölgeleri Toplantısı'nda mevcut durum ve sorunlar ele alındı - Son Dakika Ekonomi


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