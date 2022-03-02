KIRKLARELİ - Trakya, şap hastalığının ardından bruselladan da arındırılacak - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, Trakya'nın, şap hastalığından olduğu gibi bruselladan da arındırılacağını belirterek, "Trakya'da yapılacak arilik çalışmalarının, ülke ekonomisi ile hayvan ve hayvansal ürün ihracatına çok önemli bir katkısı olacaktır." dedi.

Seçkin, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ticaret Borsasında gerçekleştirilen "Trakya Brusella Hastalığından Arilik Çalışmaları Strateji İzleme ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada Trakya'nın hayvan sağlığı açısından önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Şap hastalığından ari olan Trakya'nın brusella hastalığından arileştirilmesi için de önemli adımlar atıldığını ifade eden Seçkin, bölgede brusella hastalık prevalansının (hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranı) yüzde 1'in altına düştüğünü vurguladı.

Brusellanın, hem evcil hem de vahşi hayvanlarda görülebilen bakteriyel bir hastalık olduğunu ifade eden Seçkin, "Tüm dünyada sığır, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılan bütün ülkelerde görülmekte ve ciddi de ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir." diye konuştu.

Türkiye'de brusella için ilk çalışmaların 1930 yılında başladığını, 1969 yılında ise 'R1' aşının üretildiğini anlatan Seçkin, bu hastalık konusunda Türkiye'nin olması gereken konumda bulunmadığını kaydetti.

Brusella ile mücadelede ülkenin ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını vurgulayan Seçkin, şunları söyledi:

"Ülkemizde görülen sığır brusella hastalığı ile etkin mücadele edilmesi, ekonomik kayıpların önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Trakya'nın sığır brusella hastalığından ari bir bölge olması için çalışmalarımızı planladık. Bu kapsamda süt tarama ve kan serumu tarama analizleriyle ilave tedbirler ile tarama başlattık. Trakya'nın sığır brusellosunun ariliğini hedefliyoruz.

Bu çalışmalar hayvan sağlığının korunması, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesinin yanında süt sektörünün Avrupa Birliği'ne süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesi için temel teşkil edecektir. Trakya'da yapılacak arilik çalışmalarının ülke ekonomisi ile hayvan ve hayvansal ürün ihracatına çok önemli bir katkısı olacaktır. Birkaç ülke biz Trakya'dan küçükbaş, büyükbaş alalım diye talepte bulunmaya başladı. Niye böyle bir talepte bulunuyor şap hastalığıyla ilgili burası aşılı ari olduğu için."

Toplantıya Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Bayram Sertkaya, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri katıldı.